Megan Markle, tutti i piani della duchessa di Sussex

L’addio alla corona inglese da parte dei Duchi di Sussex per tutti è opera di Meghan Markle? La giovane reale avrebbe convinto il marito, il principe Harry, a lasciare l’Inghilterra e tutti gli impegni legati alla corona? Sarebbe lei la causa della separazione dalla famiglia, dal fratello William al padre Carlo fino alla Regina Elisabetta?

Il trasferimento di Meghan e Henry in Canada sarebbe il primo passo verso la concretizzazione di un piano ben più esteso e architettato dalla giovane Megan finalizzato non solo alla sua realizzazione personale ma anche professionale oltre che a dare il ben servito al marito.

Secondo alcuni tabloid inglesi la coppia sarebbe in crisi già da tempo, mentre secondo altri la duchessa sarebbe di nuovo in dolce attesa: insomma il gossip sulla coppia è all’allertato e le correnti di pensiero sul futuro dei non più reali inglesi sono decisamente contraddittorie.

Megan Markle, Harry escluso dai suoi piani?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail la stilista Misha Nonoo intima amica della duchessa, Meghan avrebbe dei piani ben precisi in cui non sarebbe incluso il marito. Il trasferimento in Canada che ha reso molto felice la Markle non avrebbe arrecato altrettanta serenità al figlio minore di Carlo e Diana che secondo alcuni gossip avrebbe già mostrato i primi segni di nostalgia per la sua terra e per la sua vecchia nobile quotidianità.

A quanto pare Meghan sarebbe pronta a riprendere la sua carriera ad Hollywood, in programma un film Disney e un reality a cui dovrebbe partecipare come opinionista. Il prossimo passo per la duchessa dovrebbe essere il trasferimento dal Canada a Los Angeles, trasferimento che Harry non approva totalmente: cero è che il dissenso del consorte reale non fermerà l’intraprendente duchessa, decisa e pronta a tutto per realizzare i suoi piani.