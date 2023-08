Meglio mangiare tuorlo o albume? Ecco tutto sull’uovo

L’uovo, un alimento che a molti piace ma con tanti misteri. In tanti, infatti, si chiedono questa domanda: è meglio mangiare il tuorlo dell’uovo oppure l’albume? Scopriamo insieme la risposta sfatando dei veri e propri miti.

Tuorlo vs albume

Per l’argomento colesterolo c’è tanto da dire. Sebbene è meglio scegliere l’albume poiché privo di grassi e colesterolo, dall’altra parte, il tuorlo dell’uovo possiede differenti caratteristiche con benefici per l’uomo. L’albume è ricco di acqua e proteine, mentre il tuorlo di grassi. Ma il primo, ossia l’albume, è utile per fare ricette come: meringhe, maionese, macaron, frittate e polpette.

- Advertisement -

Per cui, per quanto riguarda le uova, è bene preferire l’albume piuttosto che il tuorlo. Ma questo non significa che è proprio da mettere da parte, anzi. Per fare un esempio, una frittata si può fare con entrambi i componenti delle uova: l’uno non esclude proprio l’altro.

Usi generali e la quantità di uova consigliata

L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione consiglia agli italiani di mangiare massimo 4 uova a settimana, non di più. Per cui, che sia tuorlo oppure albume, è meglio non esagerare, proprio come l’ente italiano ci suggerisce.