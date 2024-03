Melanzane con mozzarella e pomodorini pachino in friggitrice ad aria

Le melanzane con mozzarella e pomodorini pachino sono un piatto dal sapore fresco e mediterraneo, perfetto per un pranzo leggero o una cena sfiziosa. Oggi vi spiego come preparare questa gustosa ricetta utilizzando la friggitrice ad aria, un metodo che rende il piatto più leggero senza compromettere il gusto. Queste melanzane con mozzarella e pomodorini pachino sono un piatto versatile e delizioso, perfetto da gustare come antipasto, contorno o piatto principale.

Ingredienti melanzane con mozzarella e pomodorini pachino

1 melanzana grande

125 g di mozzarella sgocciolata

10 pomodorini pachino

Olio extravergine d’oliva

Basilico fresco

Sale

Procedimento

Inizia lavando la melanzana e tagliandola a metà. Incidila con dei tagli trasversali, creando dei rombi. Questo permetterà alla melanzana di cuocersi in modo uniforme. Adesso inserisci le due metà nella friggitrice ad aria, aggiungi un abbondante puff di olio e una spolverata di sale. Cuoci a 190 gradi per circa 20 minuti, finché le melanzane non saranno morbide e leggermente dorati.

Photocredit ricettefriggitricearia.it

Nel frattempo, taglia i pomodorini a pezzettini e la mozzarella a listarelle. Assicurati di far sgocciolare bene la mozzarella per eliminare il siero in eccesso. In una ciotola, mescola la mozzarella con i pomodorini tagliati, aggiungi un filo di olio extravergine d’oliva e delle foglie di basilico fresco tagliate a pezzetti.

Una volta che le melanzane sono cotte, distribuisci uniformemente il condimento di mozzarella e pomodorini sulle melanzane. Rimetti il tutto nella friggitrice ad aria e cuoci a 190 gradi per circa 10 minuti, finché la mozzarella non si sarà leggermente sciolta.

Una volta pronte, servi le melanzane con mozzarella e pomodorini pachino calde, guarnendo con qualche foglia di basilico fresco e un filo di olio extravergine d’oliva.

Consigli

Puoi aggiungere delle olive nere a rondelle nel composto di mozzarella e pomodorini.

Versione terra mare con i gamberi

Per un tocco terra mare, puoi inserire del gamberi sgusciati mescolati con provola tagliata a cubetti, un filo d’olio e del pepe.