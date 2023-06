Melanzane con mozzarella e pomodoro in friggitrice ad aria, usa questo trucco saranno deliziose

Melanzane con mozzarella e pomodoro in friggitrice ad aria ovvero un ottimo modo per svoltare un pasto in maniera sana e leggera. Questo piatto è semplice, veloce e leggero, perfetto per chi ha poco tempo ma comunque, vuol rimanere attento alla linea. Possiamo definirlo come una rivisitazione della famosa parmigiana ma molto più veloce da realizzare. Se volete provare altro ecco come fare i Nuggets di zucchine in friggitrice ad aria, la ricetta facile con foto passo passo.

Ingredienti Melanzane con mozzarella e pomodoro in friggitrice ad aria

1 Melanzana grande

3 Pomodori

2 Mozzarelle da 125 g

Basilico fresco q.b.

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Aglio fresco

pangrattato

origano

Procedimento

Tagliate la melanzana a fette con uno spessore di almeno 1 cm o poco meno, adagiate le fette nel cestello della friggitrice ad aria e date un puff di olio e spolverate un po di sale. Fate cuocere a 190 gradi per 12 minuti girandole verso gli ultimi 3 minuti. Ora dovete tagliate i pomodori e la mozzarella a fette, consigliamo di far sgocciolare la mozzarella.

In una teglia sovrapponete le fette di melanzane alternate a quelle di pomodoro e a una fetta di mozzarella.

Il trucco per melanzane buonissime

Aggiungete uno strato di pane grattugiato sopra le melanzane prima di cuocerle per ottenere una croccantezza extra. Nel frattempo in una tazzina inserite un trito di aglio fresco e il basilico tritato. Con un cucchiaio cospargete il liquido sulle melanzane.

Cottura

Mettete la teglia in forno e cuocetele per circa 15 minuti a 180 gradi. Una volta cotto spolverate un pizzico di origanoLe tempistiche possono variare in base a potenza enumero di resistenze della vostra friggitrice.

Consigli

Aggiungete uno strato di prosciutto crudo o cotto tra le fette di melanzane e la mozzarella per un tocco salato in più.

Sostituite la mozzarella con formaggi come il provolone o il gorgonzola per un sapore più intenso.

