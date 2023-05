Nuggets di zucchine in friggitrice ad aria, la ricetta facile con foto passo passo

I nuggets di zucchine in friggitrice ad aria sono una gustosa alternativa vegetale ai classici nuggets di pollo. Questa ricetta combina zucchine grattugiate, patate schiacciate, formaggio grattugiato e pezzetti di prosciutto cotto, creando un impasto saporito e morbido. Grazie alla friggitrice ad aria, potrete ottenere una croccantezza irresistibile senza utilizzare troppo olio.

Ingredienti nuggets di zucchine in friggitrice ad aria

500 g di zucchine

600 g di patate

50 g di formaggio grattugiato

1 uovo

Sale q.b.

150 g di prosciutto cotto

2 uova (per la panatura)

Cornflakes sbriciolati (per la panatura)

Olio d’oliva

Procedimento

Grattugiate le zucchine con una grattugia a fori larghi. Dopo 10 minuti, premetele leggermente per eliminare l’acqua di vegetazione. Lessate le patate, quindi sbucciatele e schiacciatele con una forchetta. In una ciotola, unite le zucchine grattugiate, le patate schiacciate, l’uovo, il formaggio grattugiato, il prosciutto cotto a pezzetti e il sale.

Formate i nuggets

Mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Con le mani, formate i nuggets, dando loro una forma ovale e possibilmente, tutti della stessa dimensione.

Panate i nuggest

Preparate ora la panatura in un piatto, sbattendo le due uova e, in un altro piatto, mettete i cornflakes sbriciolati. Impanate i nuggets passandoli nell’uovo sbattuto e poi nella panatura di cornflakes, premendo leggermente per far aderire bene.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 165°C e spennellate il fondo con un filo d’olio d’oliva o un puff di olio.

Disponete i nuggets nel cestello e cuocete per circa 10 minuti, girandoli a metà cottura per assicurare una doratura uniforme. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base a numero di resistenze e marca della vostra friggitrice.

Consigli

Per una versione vegetariana, sostituite il prosciutto cotto con cubetti di formaggio a pasta filata come la mozzarella o il provolone. Aggiungete anche una generosa quantità di erbe aromatiche fresche come il prezzemolo o la menta per un tocco di freschezza.

Per un tocco di sapore orientale, aggiungete una punta di curry in polvere o di paprika affumicata all’impasto dei nuggets.

Ringraziamo Pina Pagano per questa ricetta che l’ha testata a casa propria per tutti noi, garantendoci un procedimento a prova di spaglio.