Le 10 ricette TOP in friggitrice ad aria. Prova la carne, il pesce, le verdure e un dolce extra goloso

Se stai cercando di preparare deliziosi piatti fritti senza dover utilizzare una grande quantità di olio, allora la friggitrice ad aria potrebbe essere la soluzione perfetta per te. In questo articolo, ti guideremo attraverso le 10 migliori ricette per friggitrice ad aria, che soddisferanno i tuoi desideri di cibi croccanti e gustosi.

La friggitrice ad aria è diventata molto popolare negli ultimi anni grazie alla sua capacità di cuocere cibi croccanti e gustosi con meno grassi rispetto alla tradizionale friggitrice ed anche al forno. Questo elettrodomestico utilizza una ventola per far circolare aria calda all’interno della sua camera di cottura, consentendo di ottenere lo stesso effetto croccante della frittura tradizionale senza dover immergere il cibo nell’olio. Meno olio equivale a meno grassi.

Le 10 migliori ricette per friggitrice ad aria

1. Ali di pollo alla Buffalo

Le ali di pollo alla Buffalo sono un piatto classico americano che richiede un sacco di olio per friggere. Ma grazie a questo elettrodomestico, puoi ottenere lo stesso gusto e croccantezza. Ecco come:

Metti 600 g di ali di pollo nella friggitrice ad aria e cuocile per 25-30 minuti a 200°C.

Nel frattempo, fai sciogliere il burro e mescolalo con la salsa di peperoncino.

Dopo aver terminato la cottura delle ali, immergile nella salsa di peperoncino e burro, e servile calde e fumanti.

2. Patatine fritte

Le patatine fritte sono un altro piatto che richiede una grande quantità di olio per essere preparato. Ma con la friggitrice ad aria, puoi ottenere patatine croccanti e gustose senza dover immergere il cibo nell’olio. Ecco come:

Taglia 500 g di patate a bastoncini e mettile nella friggitrice ad aria.

Cuocile a 200°C per circa 20-25 minuti.

Dopo la cottura, salale e servile calde.

3. Pesce fritto

Il pesce fritto è un piatto tradizionale, ma con la friggitrice ad aria puoi ottenere lo stesso effetto croccante senza dover utilizzare una grande quantità di olio. Ecco come:

Prepara la pastella per il pesce mescolando farina, sale, pepe, aglio e birra, cerca di crearla densa.

Immergi il pesce nella pastella e mettilo nella friggitrice ad aria sopra della carta forno. Dai un puff di olio spray.

Cuoci a 200°C per circa 15-20 minuti, o fino a quando il pesce non sarà dorato e croccante.

Servi il pesce caldo con una fetta di limone.

4. Polpette

Le polpette sono un piatto facile e gustoso, ma richiedono l’uso di molte pentole e padelle. Con la friggitrice ad aria, puoi preparare le polpette senza dover lavare una grande quantità stoviglie. Ecco come:

Prepara le polpette come di consueto, usando carne macinata, pangrattato, uova, aglio, sale e pepe. ( ti lasciamo qui la ricetta sorprendente )

Forma le polpette della grandezza desiderata e mettile nella friggitrice ad aria.

Cuoci le polpette a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti.

Servi le polpette calde con salsa di pomodoro e basilico fresco.

5. Calamari fritti

I calamari fritti sono un altro piatto che richiede una grande quantità di olio, ma con la friggitrice ad aria puoi ottenere lo stesso effetto croccante fuori e morbidi dentro. Ecco come:

Prepara 500 g di calamari, tagliandoli a fette e lavandoli bene.

Mescola farina di semola, sale e pepe in una ciotola.

Passa i calamari tamponati ed asciugati nella miscela di farina e mettili nella friggitrice ad aria. Dai un puff di olio.

Cuoci a 200°C per circa 8-10 minuti, fino a quando i calamari non saranno dorati e croccanti.

Servi i calamari caldi con una salsa di maionese e aglio.

Note aggiuntive:

Puoi sostituire la farina con pangrattato o altri ingredienti a base di cereali se vuoi una versione più leggera.

Assicurati di non cuocere i calamari per troppo tempo, altrimenti diventeranno gommosi.

6. Pollo fritto

Il pollo fritto è un altro piatto facile da realizzare in friggitrice ad aria e dal sapore delizioso. La pelle diventerà croccante e la carne sarà morbida e succulenta. Ecco come:

Prepara il pollo come di consueto, tagliandolo in pezzi e condendolo con sale e pepe.

Mescola la farina con le spezie e passa il pollo nella miscela di farina.

Metti il pollo nella friggitrice ad aria e cuoci a 200°C per circa 25-30 minuti, fino a quando il pollo non sarà dorato e croccante.

Servi il pollo caldo con patatine fritte o insalata.

7. Bruschette

Le bruschette sono un antipasto facile e gustoso che puoi preparare anche con la friggitrice ad aria. Ecco come:

Taglia il pane a fette e spennellale con olio d’oliva.

Metti le fette di pane nella friggitrice ad aria e cuocile a 180°C per circa 3-4 minuti.

Togli le fette di pane dalla friggitrice ad aria e strofinali con uno spicchio d’aglio.

Aggiungi i tuoi ingredienti preferiti, come pomodori freschi, basilico e mozzarella.

8. Crocchette di patate

Le crocchette di patate sono un piatto popolare che richiede l’uso di olio per friggere, ma con la friggitrice ad aria puoi ottenere lo stesso sapore croccante senza l’uso di tanto olio. Ecco come:

Cuoci le patate e schiacciale con una forchetta.

Aggiungi uova, formaggio grattugiato, sale, pepe e prezzemolo tritato alle patate e mescola bene.

Forma le crocchette della grandezza desiderata e mettile nella friggitrice ad aria.

Cuoci le crocchette a 200°C per circa 10-15 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti. Ecco la nostra ricetta perfetta delle crocchette di patate.

Servi le crocchette calde con una salsa di pomodoro.

9. Melanzane grigliate, light

Le melanzane sono una delle verdure piu difficili da fare in friggitrice ad aria, ecco che grazie ai nostri trucchi potrai ottenere delle verdure morbide e succulente. Come fare? Leggi la nostra ricetta delle melanzane grigliate in friggitrice ad aria, resterai sbalordito.

10. Muffin morbidissimi

I muffin morbidissimi sono tra i dolci più popolari, con la friggitrice ad aria otterrai dei dolcetti squisiti e golosissimi. Questa che ti proponiamo è una ricetta inventata da noi ma dal risultato incredibile, muffin morbidissimi con un ripieno cremoso di cioccolato e pronti in 13 minuti in friggitrice ad aria. Provali subito e facci sapere se ti sono piaciuti.

La friggitrice ad aria è uno strumento utile per preparare molti piatti deliziosi senza l’uso di tanto olio. Queste 10 ricette sono solo l’inizio di quello che puoi fare con la friggitrice ad aria. Sperimenta con i tuoi ingredienti preferiti e crea nuove ricette che la tua famiglia adorerà. E ricorda, anche se la friggitrice ad aria è un’opzione più sana rispetto alla frittura tradizionale, è sempre importante consumare questi piatti con moderazione.

