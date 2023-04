Melissa Satta e Matteo Berrettini primo scatto di coppia ufficiale

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono sempre più innamorati. Quello che sembrava un flirt occasionale, destinato a finire visti anche i diversi impegni professionali d’entrambi, ora assume le sembianza d’un vero fidanzamento. L’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto di coppia ufficiale.

Un selfie decisamente inaspettato che rende pubblica la loro storia d’amore. Lei 37enne e lui appena 26enne sono apparsi decisamente affiatati e hanno suscitato un certo eco mediatico. I due sono insieme in Florida dove il tennista ha giocato all’Atp di Miami, lei lo ha raggiunto finite le gare e hanno trascorso del tempo insieme. La foto l’immortala abbracciati e indifferenti a eventuali commenti inaspettati.

- Advertisement -

Il torneo a Miami non è andato bene per Berrettini, il campione di tennis è stato battuto al primo turno dall’americano McDonald: una sconfitta che in pochi si aspettavano. Lo sportivo, nonostante la sconfitta, è rimasto a Miami dove si è goduto qualche giorno di relax: ha fatto jogging, tante passeggiate e mare e ha dedicato del tempo alla sua Melissa. Insomma il tennista ha avuto uno stop professionale, ma non in amore: l’ex velina gli ha rubato il cuore.

Matteo Berrettini: “Ora sto facendo un lavoro per stare meglio”

Matteo Berrettini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Lo sportivo ha tentato di giustificare la sua sconfitta rassicurando i suoi fans: “Adesso sto bene, ho avuto dei momenti difficili in questa stagione che fanno parte del processo della vita che ho scelto. So benissimo che ci sono momenti di up e momenti di down ma sto lavorando bene con il mio team e mi fido di loro”.

- Advertisement -

Ha anche precisato quanto si sta impegnando per recuperare la totale forma fisica e psicologica: “Stiamo facendo un lavoro per stare bene mentalmente e fisicamente. Il livello c’è e in qualsiasi lavoro ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene ma sto lottando e facendo il possibile per tornare al top.” Per ora i fans di Berrettini possono fare il tifo solo per il suo amore con Melissa e a quanto pare in molti approvano la love story.