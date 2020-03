Mentre Papa Francesco prega, nel cielo appare la Madonna. È pareidolia o un miracolo?

In una piazza San Pietro vuota e desolata con il cielo carico di pioggia Papa Bergoglio ieri ha pregato per l’umanità affinché cessasse l’epidemia di Coronavirus. Molti fedeli e non hanno assistito all’evento con l’immagine del crocifisso del miracolo e la benedizione con il santissimo sacramento a tutto il mondo.

Le parole del Papa

Molto profonde le parole del Pontefice “Perché avete paura? Non avete fede?”. E ancora: “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti”, dice Papa Francesco. “Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti”

Nel video molti sostengono di aver visto l’immagine della Madonna. Un miracolo?

Durante la preghiera del Papa, nel video molti sostengono di aver visto tra le nuvole l’immagine della madonna. Sui social impazza il video che diventando virale. “La vedo solo io la Madonna in cielo?“, si legge su Twitter. “Sono credente e voglio crederci“, scrive un altro. “E’ Gesù o la Madonna? Avete visto?“. Al momento non ci esprimiamo se sia vera o no, di certo le immagini sono molto suggestive, questa è l’unica certezza.

Può essere pareidolia? cioè un illusione?

L’immagine potrebbe essere un’illusione?? La pareidolia è un illusione cosciente, si tende a vedere immagini e forme in oggetti o profili che siano naturali o artificiali dalla forma casuale. In poche parole un esempio può essere la visione di animali o volti umani nelle nuvole, la visione di un volto umano nella luna. Un fenomeno simile è la pareidolia acustica che descrive la presenza di suoni, parole o frasi parole significative in rumori casuali.