Menù Pasquale degli chef Vissani e Cannavacciuolo, scopri quanto costano

Due rinomati ristoranti, Casa Vissani a Baschi e Villa Crespi, propongono due gustosi e stellati menù per il pranzo di Pasqua 2024. Entrambi i menu accompagnano la tradizione pasquale con una selezione di piatti raffinati e creativi, che esaltano i sapori della stagione e la maestria degli chef. Dalle deliziose proposte di antipasti ai sontuosi piatti principali e ai golosi dessert pasquali, ogni piatto è concepito per deliziare i palati più esigenti. Ma vediamo quali sono i menù e quanto costano.

Il pranzo pasquale del ristorante Casa Vissani

Il pranzo pasquale del ristorante Casa Vissani di Baschi, in provincia di Terni, propone un menù che include capretto allo spiedo al tè bianco, broccoli alla farina di balsamico e cubo di capretto in umido alla vodka. Per i dolci, sono previsti un predessert a sorpresa dello chef, operà di colomba e piccola pasticceria e praline.

Prezzo a persona

Il costo del menu di Pasqua 2024 è di 145 euro a persona, vini ed extra esclusi. È disponibile per la giornata di domenica 31 marzo (anche a cena) e per il pranzo di lunedì 1 aprile, a Pasquetta.

Menù Pasqua Gianfranco Vissani

Il Benvenuto dello Chef con bollicina

Zuppa di coratella al passion fruit, soia e… il momento del Parmigiano

Fragolino crudo all’ortica, mirepoix di fagiolini, olio al pepe affumicato, salsa di caffè e sambuca

Anolini con avocado e salmerino, cappasanta allo champagne e porcini

Capretto allo spiedo al tè bianco, broccoli alla farina di balsamico, cubo di capretto in umido alla vodka

Predessert (a sorpresa dello chef)

Operà di Colomba …

Piccola Pasticceria e Praline

Pranzo pasquale dallo chef Antonino Cannavacciuolo

Il pranzo di Pasqua 2024 presso Villa Crespi si apre con un antipasto chiamato “il buon viaggio di Antonino Cannavacciuolo”, seguito da scampi crudi alla “pizzaiola” e acqua di polpo. I primi piatti comprendono branzino con caprino e centrifuga di mela verde e sedano rapa, riso con bottarga e midollo, e plin di anatra con zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone. Il menu continua con capretto servito con carciofi e animelle, seguito da pre-dessert e dessert pasquale. Il pasto si conclude con una selezione di dolci tra cui colomba pasquale, babà e code di aragosta.

Prezzo a persona

Il costo per pranzare a Villa Crespi a Pasqua 2024 è di 300 euro a persona, escluse le bevande.

Menù Pasqua Antonino Cannavacciuolo

Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Branzino, caprino, centrifuga di mela verde e sedano rapa

Riso, bottarga e midollo

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone

Capretto, carciofi e animelle

Pre dessert

Dessert di Pasqua

Colomba pasquale, babà e code di aragosta