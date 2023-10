Mercato tutelato energia: non ci sarà alcuna proroga

Nelle ultime ore erano circolate alcune notizie secondo le quali il governo avrebbe inserito nell’ultima legge di bilancio la proroga per un anno del mercato tutelato dell’energia. Queste indiscrezioni sono state smentite prontamente dal governo tramite il ministro Pichetto Fratin.

Ma cos’è il mercato tutelato dell’energia e come impatta nelle nostre vite?

Il mercato tutelato dell’energia è un sistema regolamentato grazie al quale i prezzi di elettricità e gas sono stabiliti dalle autorità governative al fine di proteggere i consumatori e garantire loro un prezzo equo dell’ energia. Questo sistema è presente in molti paesi tra cui l’Italia ma a fine anno questa regolamentazione finirà lasciando spazio al mercato libero.

Tornando alle smentite governative, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, presente all’evento Omc Med Energy in corso a Ravenna. Il ministro è stato chiaro: non è prevista alcuna proroga secca del mercato tutelato, piuttosto il governo osserva da vicino la situazione ed è pronto a intervenire con correttivi tecnici ove ve ne fosse bisogno.

Il ministro considera questi correttivi fondamentali per mettere nelle condizioni le famiglie, di cui quasi cinque milioni non sono vulnerabili, di fare una scelta di coscienza, sapendo cosa succede attualmente all’interno del mercato energetico.

Per quanto riguarda comunità energetiche e rinnovabili, il ministro ha spiegato che è finito tutto l’iter tecnico di verifica, manca la notifica formale al ministero da parte dell’Europa che. Per il ministro si tratta di una grande opportunità per il Paese perché cambia un modello di consumo andando verso l’autoconsumo.