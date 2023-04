Meta cambia la politica sulla pubblicità

Meta ha annunciato che a partire dal prossimo mercoledì peretterà agli utenti europei di scegliere se ricevere o meno alcuni annunci pubblicitari mirati.

Come cambia la politica sulla pubblicità di Meta?

La mossa adottata da Meta è un passo significativo verso una miglior tutela della privacy dei consumatori all’interno dell’UE. È anche una risposta alle preoccupazioni sollevate riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali. Intendiamoci: La nuova politica aziendale non vuol dire che gli utenti del Vecchio Continente smetteranno di ricevere pubblicità mirata. La novità sta nel fatto che i nuovi annunci pubblicitari avranno come base di partenza delle cosiddette macro-categorie. Per liberarsi della pubblicità mirata l’utente dovrà compilare un form online. Una mossa, quella del form online, che non è piaciuta all’Unione europea.

L’Unione Europea sul form online

L’Unione Europea avrebbe preferito un altro tipo di meccanismo, come ad esempio quello del consenso a ricevere i messaggi pubblicitari mirati. Meta ha invece deciso che l’utente l’utente dovrà richiedere esplicitamente la non ricezione degli annunci. In questo modo la società cerca di tutelare maggiormente se stessa, anche alla luce dell’ultima multa milionaria. A inizio 2023 l’azienda ha ricevuto una multa per lo scorretto trattamento dei dati personali gli utenti irlandesi. Grazie alla trovata del form online, Zuckerberg ha trovato la giusta via di mezzo per non incorrere in problematiche simili e rispettare i diritti del consumatore.