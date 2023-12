Meta inventa il quarto social network, si chiama Threads e ha già conquistato i vip

Esiste in rete un nuovo social network, disponibile da web e anche da app. Si chiama Threads e indovinate a chi appartiene? A Meta, azienda già proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp. Threads è già famosa tra i vip, molte le celebrità che sono iscritte dal suo lancio, avvenuto il 6 luglio. Troviamo Fiorello, Chiara Ferragni, Vasco Rossi, Laura Pausini, ci sono anche politici, ad esempio la premier Giorgia Meloni. Infine, anche Maneskin, Tiziano Ferro, The Kolors, Mattero Renzi, Donatella Versace. Insomma, una nuova vetrina social che viene definita anche l’anti-X-Twitter.

Che cos’è Threads e come funziona?

Threads permette di pubblicare e condividere testo, immagini e video, rispondere e ripubblicare, mettere mi piace ai post altrui. Nulla di diverso dalle piattaforme, l’applicazione è collegata ad Instagram, con lo stesso account si può creare il profilo su Threads. Pensate, che solo dopo un giorno dal suo lancio, la nuova piattaforma ha raggiunto 70 milioni di registrazioni tra Stati Uniti e altri 99 paesi.

L’accesso dall’Italia e da altri paesi dell’Unione Europea

L’Unione Europea, e quindi l’Italia, prima non avevano accesso a Threads a causa di alcune complicazioni causate dalle normative europee sulla privacy. Ma da oggi, l’accesso è consentito anche dall’Italia e dai paesi UE, questo ha fatto crescere il numero di registrazioni e soprattutto di personalità famose. Threads in termini di download e accessi è riuscita anche a battere il record raggiunto da ChatGPT e il che è fenomenale essendo una novità assoluta rispetto ad un social network che offre servizi già offerti da molteplici piattaforme.

Come si accede a Threads?

Threads si può raggiungere tramite internet (www.threads.ne) oppure si può fare ingresso tramite app. Per l’iscrizione si può utilizzare il profilo Instragram, questo ha causato alcuni problemi per l’ingresso della nuova piattaforma nell’Unione Europea e alcune polemiche. Threads si può navigare anche senza iscrizione, chi non ha account può leggere post pubblici, ad esempio di vip e politici, ma non può commentare e interagire.