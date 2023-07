Threads: 30 milioni di iscritti in poche ore

Threads, l’alternativa di Meta a Twitter, debutta in 100 paesi (non in Europa) ed è subito boom di iscritti.

Il successo istantaneo di Threads

Twitter detronizzato ed è subito guerra. Threads debutta ieri e raccoglie 30 milioni di iscritti. L’app figlia di Instagram non debutterà in Europa finché non adatterà le proprie funzionalità alle leggi sulla privacy imposte dall’unione europea.

Allo stato attuale può però debuttare nel resto del mondo e i risultati sono subito esplosivi. Inutile dire che il successo del diretto avversario ha dato fastidio ad Elon Musk. Twitter non se la passa bene nonostante il miliardario abbia fatto un passo indietro e abbandonato la poltrona di CEO. Molti utenti sono in fuga dalla piattaforma e con la nuova app di Zuckerberg il bacino potrebbe restringersi ulteriormente.

L’ira di Musk

Twitter ha inviato nelle scorse ore una comunicazione a Meta, minacciando di citarla in giudizio per il lancio di Threads. Secondo “The Hill”, Elon Musk avrebbe il sospetto che “Meta abbia abusato dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale” di Twitter. Musk accusa inoltre la società proprietaria di Instragram e Facebook di aver assunto suoi impiegati per creare l’app che sta rubando il seguito a Twitter.