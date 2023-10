Doppio account WhatsApp nello stesso smartphone: in arrivo questa novità

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato su Facebook una rivoluzionaria novità per WhatsApp: la possibilità di utilizzare due account diversi da un unico dispositivo. Questa innovazione segue l’introduzione di profili multipli su Facebook ed è un ulteriore passo verso una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle piattaforme di messaggistica.

Dalla versione meta alla versione definitiva

In precedenza, l’accesso a due account WhatsApp da uno stesso dispositivo era stato sperimentato solo dai tester, ma ora questa funzionalità sta per diventare ufficiale per tutti gli utenti.

Questa novità sarà particolarmente apprezzata da professionisti che usano WhatsApp per scopi personali e lavorativi, eliminando la necessità di portare con sé due smartphone o uno smartphone e un tablet connessi.

Il post di Zuckerberg su Facebook ha suscitato grande interesse, in quanto ha mostrato i suoi due profili WhatsApp: uno contrassegnato come “Work” (Lavoro) e l’altro più personale. Per attivare questa funzione, si dovrà utilizzare il comando “Aggiungi un account” all’interno delle impostazioni di WhatsApp.

Whatsapp: un secondo account con i suoi limiti

Meta, la società madre di WhatsApp, ha sottolineato che sarà necessario avere un numero di telefono e una scheda SIM separata (o un dispositivo con supporto multi-SIM o eSIM) per configurare il secondo account.

Inoltre, sarà richiesta una seconda scheda SIM o un secondo dispositivo per ricevere il codice di verifica temporaneo inviato da WhatsApp tramite SMS per accedere al secondo account. Una volta completata questa verifica iniziale, entrambi gli account potranno essere utilizzati senza ulteriori interruzioni.

Oltre a questa importante novità, Meta ha introdotto anche la possibilità di inviare messaggi audio autodistruggenti, attualmente disponibili in versione beta su Android e iOS. Questi messaggi possono essere ascoltati una sola volta, offrendo una nuova dimensione alla privacy e alla sicurezza delle conversazioni su WhatsApp.