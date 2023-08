Meteo: previsioni di oggi, il ritorno del caldo africano per la settimana di Ferragosto

Per tutti coloro che pensavano che il caldo fosse finito, abbiamo una buona notizia, dopo una breve pausa, sta per tornare l’estate. La settimana si dividerà in 2. Per la prima parte il tempo sarà soleggiato, ma le temperature saranno gradevoli, come da tradizione in un’Estate Mediterranea. Poi però, torneremo a soffrire il caldo Nordafricano. Un cambiamento questo, che avverrà dopo la notte di San Lorenzo. L’anticiclone africano nel weekend farà impennare i termometri, arrivando a toccare anche i 36/37 gradi nelle zone di Firenze e Roma.

L’alta pressione si espanderà verso il nord, portando con sé l’aria calda del Sahara con l’estate che torna a pieno regime.

- Advertisement -

Oggi il cielo sarà prevalentemente sereno su tutta l’Italia con il passaggio, a tratti di nubi alte e sottili. Le temperature toccheranno i 32 gradi in Sicilia, i 30 a Firenze, Napoli e Roma, solo 29 gradi per Bologna. La sera invece le temperature potranno scendere fino ai 12/13 gradi.

Per la giornata di domani, mercoledì 9 agosto, le previsioni ci dicono che il tempo sarà molto simile ad oggi. Nessuna preoccupazione per la notte di San Lorenzo, il cielo sarà limpido e sarà possibile ammirare le stelle cadenti. Godiamoci ancora qualche giorno di fresco, prima che le temperature arrivino di nuove ai 40 gradi, con un Ferragosto che probabilmente sarà molto umido e caldo.