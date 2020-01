Metodo infallibile per pulire il forno: la Coca-Cola

Ecco come utilizzare la famosa bevanda per pulire il forno

Pulire il forno è un’azione necessaria da compiere con frequenza al fine di eliminare le macchie, gli accumuli di grasso e sporco ed evitare il proliferare dei batteri. Inoltre, se non si pulisce l’abitacolo del forno, potrebbero crearsi incrostazioni difficili da rimuovere.

Esistono in commercio diversi tipi di detersivi e sgrassatori, ma si può anche utilizzare il fai-da-te con alcuni ingredienti che si possiedono a casa, spesso per altri utilizzi. Ad esempio…la coca cola!

Come utilizzare la Coca Cola nella pulizia del forno

La coca cola, contiene ingredienti che possono aiutare a sgrassare lo sporco. Proprio per questo, è indicata per la pulizia delle leccarde (teglie già presenti nel forno al momento dell’acquisto) che spesso si riducono male perché assorbono molto grasso. Prima di buttarle via e sostituirle, provate questo metodo:

Versate una bottiglia di coca cola sulle teglie, avendo accortezza di coprire i residui bruciati ed inseritele nel forno;

una bottiglia di coca cola sulle teglie, avendo accortezza di coprire i residui bruciati ed inseritele nel forno; Accendete il forno a 200° per far evaporare il liquido;

il forno a 200° per far evaporare il liquido; Spegnete il forno quando la coca cola sarà totalmente sparita:

il forno quando la coca cola sarà totalmente sparita: Prendete una spugna rigida oppure una spazzola a setole morbide e strofinate accuratamente le teglie, per rimuovere ogni incrostazione;

oppure una spazzola a setole morbide e strofinate accuratamente le teglie, per rimuovere ogni incrostazione; Come ultimo step, bisogna ovviamente sciacquare le teglie ed utilizzarle come di consueto.

Altri metodi naturali

Se l’utilizzo della coca cola non dovesse bastare, ecco qualche altro suggerimento altrettanto valido:

Bicarbonato, sale e aceto

Questa combinazione è ottima per creare uno sgrassante naturale, bisogna preriscaldare il forno a 180°, poi occorre bollire acqua e aceto in parti uguali e lasciare evaporare la miscela in un tegame riposto nel forno. Una volta raffreddato il forno, sarà necessario pulire il tutto con una spugna con bicarbonato e sale.

Limone

Il limone va utilizzato in purezza essendo un potente acido. Utile su quasi tutte le superfici tranne il marmo, se avete dei limoni in casa utilizzateli. Basta strofinarli direttamente sulla superficie del forno oppure preparare un decotto e usare l’acqua tiepida per pulire il vostro forno. È un metodo efficace per la pulizia del forno.

In alternativa, si può utilizzare anche uno solo di questi ingredienti: con il sale o con il bicarbonato si può formare una pasta con l’aggiunta di acqua dall’azione abrasiva, mentre l’aceto è un valido alleato per eliminare i cattivi odori e dare un’ultima passata al forno già pulito.

Leggi anche: Pulire le fughe del pavimento con metodi naturali ed efficaci