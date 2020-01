Metti un ago nella banana. É sorprendente questo trucco

Le banane sono degli ottimi frutti, oltre che buoni anche salutari grazie al fosforo e vitamine. Contengono solo 93 calorie per 100 grammi e sono uno dei pochi frutti facili da sbucciare.

il trucco incredibile: l’ago nella banana

Non tutti conoscono questo incredibile trucco dell’ago nella banana; un semplice modo per tagliare il frutto. Direte e come? Sarà pratico e facile?​

C’è da non crederci ma un ago può essere molto pratico non solo per sbucciare una banana ma soprattutto per tagliarla.

Sei ancora scettico, guarda il video qui sotto e non crederai ai tuoi occhi

In questo video oltre al trucco dell’ago nella banana ci sono altri 5 pratici trucchi, addirittura incredibili.

Per affettare la banana prima di sbucciarla, devi solo inserire l’ago all’interno della banana e piegarlo leggermente a destra e sinistra. Dopo estrai l’ago, spostati qualche centimetro più in basso e ripeti l’operazione, per tutta la lunghezza del frutto.

Una volta finita la procedura descritta, ecco svelato il risultato!

Appena aprirai la buccia, la banana sarà già perfettamente tagliata a fette, pronta per essere mangiata oppure distribuita su un bel piatto di frutta.

Usa questo trucco per sorprendere un amico oppure per fare qualcosa di veramente magico ad una serata in compagnia. Lascerai tutti senza fiato!​