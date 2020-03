Michelle Hunziker: “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”

Michelle Hunziker ha rivelato alla Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti di non escludere di diventare mamma per la quarta volta

Spontanea, sincera con un’allegria contagiosa Michelle Hunziker non si è risparmiata nell’intervista concessa al suo amico Piero Chiambretti alla Repubblica delle Donne. La conduttrice affermata professionalmente è tra le showgirl più apprezzate della tv ha parlato soprattutto di maternità non escludendo che potrebbe esserci la possibilità che diventi mamma per la quarta volta.

Michelle Hunziker ha rivelato di non temere una quarta gravidanza, anzi adora i bambini e le sue figlie sono tutto per lei, a confermarlo anche i suoi continui post sui social: “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne dieci? Comunque anche il processo per fare figli è altrettanto piacevole”

La conduttrice poi ha voluto condividere la sua idea che si è madri ogni volta che si accudisce qualcuno o qualcosa, quel senso di protezione che prescinde da un’esigenza biologica: “Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità è qualcosa che va oltre. Si può essere mamma e papà di ogni creatura.”

Michelle Hunziker innamorata delle sue figlie: Aurora, Sole e Celeste

Michelle Hunziker non nega d’essere innamorata delle sue figlie: Aurora Ramazzotti avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste nate dall’unione con Tommaso Trussardi. La conduttrice ha ricordato quando sono nate: “Quando nascono ti sembra di toccare l’Eden per un attimo”.

Poi Michelle ha rivelato di desiderare al più presto un nipotino, Aurora è molto giovane ma è fidanzata da tempo con Goffredo Cerza, si amano molto e potrebbero anche farla diventare nonna prima del previsto: “I nipoti, dicono siano la cosa più bella del mondo.”