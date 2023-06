Migliore caffè per moka, la classifica di Altroconsumo

Il caffè è probabilmente la bevanda maggiormente consumata nel mondo. Diversi i modi per preparalo: se negli Stati Uniti lo preferiscono lungo e acquoso in Europa prediligono le miscele intense e aromatizzate. In particolare in Italia c’è una vera e propria cultura del caffè che esalta anche le tradizioni. Oggi sono molti in voga le macchinette espresse, ma in molti preferiscono il caffè fatto con la moka.

Per queste ragioni Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori caffè per moka in commercio. L’analisi ha tenuto conto soprattutto del rapporto qualità- prezzo anche se il gusto e il sapore non sono stati sottovalutati. L’esito di Altroconsumo ha diviso le miscele per moka in ottima qualità e buona. Di seguito la graduatoria redatta dalla nota associazione che gode di una certa credibilità, soprattutto tra i consumatori più attenti.

La classifica del caffè macinato di qualità ottima e buona

Illy Classico caffè tostato macinato: 77 punti. Prezzo medio: 30,36 € al kg, confezione da 250 g 7,59 €.

Carrefour Classico Miscela Tradizionale: 77 punti. Prezzo medio: 6,32 € al kg, migliore del test e miglior acquisto (la confezione da 250gr. costa solo 1,79)

Lavazza Qualità Rossa: 75 punti. Prezzo medio: 12,60 € al kg, confezione da 250 g 3,15 €.

Conad Caffè Macinato Qualità Classica: 75 punti. Prezzo medio: 7,50 € al kg, confezione da 250 g 1,87 €.

Caffè macinato di qualità buona: