Nel Bresciano una rissa tra adolescenti finisce a coltellate

Un gruppo di ragazzine, partendo da insulti e spintoni, è finito per attaccarsi con arma da taglio.

Il saldo di questo episodio è una 14enne ferita gravemente e una 15enne, fermata dai Carabinieri e portata al Comando di Salò, per la quale si ipotizza l’accusa di tentato omicidio.

Dalla ricostruzione dei fatti, risulta che durante lo svolgersi della rissa erano presenti anche parecchi adolescenti, tutti spettatori, nessuno ha tentato di fermare le ragazzine, anzi, molti le incitavano a continuare e a colpirsi. Molti hanno persino ripreso l’aggressione con i loro smartphone.

A quanto emerso finora dagli interrogatori svolti dai Carabinieri a tutti gli adolescenti presenti, la ragazza di 15 anni ha colpito più volte la 14enne con un coltello. La discussione è iniziata nei pressi della fermata di un autobus in località Tormini non lontano dalla scuola. Le due ragazze hanno cominciato a litigare a causa di un ragazzo conteso e, in pochi istanti, la situazione è degenerata.

Dagli insulti le due adolescenti sono passate a schiaffi, spintoni e pugni, finché la 15enne arrestata non ha estratto dalla tasca un coltello a scatto e si è avventata sull’avversaria in amore colpendola alle cosce e ai fianchi. Solo una compagna di classe è intervenuta disarmando la 15enne.

Entrambe le giovani sono nate e cresciute nel Bresciano ma appartengono a famiglie marocchine.