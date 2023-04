Mini cannelloni al pistacchio e mortadella in friggitrice ad aria, la ricetta velocissima

I mini cannelloni al pistacchio e mortadella in friggitrice ad aria sono un piatto gustoso e originale che può essere preparato facilmente in casa. Sono gustosi e sani, ideali da preparare anche con bambini in casa.

Questo piatto può essere servito come primo o come secondo piatto accompagnato da una fresca insalata sarà un pasto completo. Utilizzando la friggitrice ad aria, sarà possibile inoltre, ottenere una cottura perfetta e sana, senza rinunciare al gusto e alla croccantezza. Ringraziamento speciale per questa preparazione va a Barbara Sodano che l’ha testato a casa propria permettendoci di pubblicare una ricetta dalla sicura riuscita.



Se volete provare altri piatti in friggitrice ad aria ecco come fare anche Cestini alla caprese il trionfo del made in Italy.

Ingredienti mini cannelloni al pistacchio e mortadella in friggitrice ad aria

Lasagne sfoglia velo

100 g di pesto di pistacchio

100 g di panna da cucina

50 ml di latte

100 g di mortadella

50 g di parmigiano grattugiato

100 ml di besciamella

50 g di mozzarella

Granella di pistacchio

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziate preparando la crema di pistacchio prendendo una ciotola e mescolando il pesto di pistacchio con la panna da cucina e il latte, fino ad ottenere una crema fluida. Regolate di sale e pepe a piacere.

Spennellate la sfoglia velo con la crema di pistacchio, distribuendola uniformemente sulla superficie della sfoglia. Aggiungete la mortadella a cubetti, il parmigiano grattugiato, la besciamella e la mozzarella a pezzetti sulla sfoglia, distribuendoli in modo uniforme.

Arrotolate la sfoglia come un cannellone e tagliatela in tre parti uguali. Disponete quindi i mini cannelloni in una teglia spalmata con besciamella, coprite i cannelloni, sempre con besciamella e spolverate con parmigiano e granella di pistacchio.

Cottura

Riscaldate per qualche minuto la friggitrice ad aria a 175°C e cuocete i mini cannelloni per 10-13 minuti, fino a quando risulteranno dorati e croccanti.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base a marca e numero di resistenze della vostra friggitrice.

Consigli

Se si vuole preparare una versione vegetariana di questi mini cannelloni al pistacchio, si può sostituire la mortadella con verdure a piacere, come zucchine o carciofi, e utilizzare del formaggio vegetale al posto del parmigiano e della mozzarella.



Si può sostituire la besciamella classica con una versione vegetale, utilizzando ad esempio latte di soia o di mandorla e una farina senza glutine per evitare problemi di intolleranza.