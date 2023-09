Missione Osiris Rex, in arrivo dallo spazio nuovi frammenti di asteroide da studiare

La sonda Osiris Rex è una missione spaziale sviluppata dalla Nasa per l’esplorazione degli asteroidi. La Nasa e gli appassionati di astronomia stanno aspettando il suo arrivo con il più grande campione di materiale prelevato da un asteroide trasportato sulla nostra terra.

Data importante: domenica 24 settembre 2023

Domani, domenica 24 settembre, la missione passerà vicino al nostro pianeta e lascerà cadere una capsula con il materiale prelevato dall’asteroide Bennu. La missione per raggiungere questo risultato è durata sette anni. La capsula verrà poi fermata e portata a terra grazie ad un paracadute. Il viaggio che ha finora condotto è di 6,2 miliardi di chilometri. La sonda è attesa nel deserto dello Utha, Stati Uniti. Osiris Rex invece continua la sua corsa verso un altro asteroide.

Un cucchiaino di asteroide, importantissimi per gli scienziati

Lo studio degli asteroidi sono importanti, e Osiris non è l’unica sonda impegnata in questa ricerca. Anche l’Agenzia spaziale giapponese è riuscita a recuperare un cucchiano di materiale importante. Con Osiris Rex si attendono ben 250 grammi di ciottoli e polvere, è materiale che può spiegarci l’origine del sistema solare, dei pianeti e i loro effetti sulla Terra. Proprio dagli effetti disastrosi dell’arrivo di un asteroide noi abbiamo avuto origine grazie alla formazione dei cosiddetti brodi primordiali e le teorie sono tante così come i risultati e i dati scientifici finora ottenuti.

Dalla fotografia alla distruzione di asteroidi pericolosi

Bennu che deriva da Benu era il nome di una divinità egizia in passato, un uccello mitologico consacrato al dio Ra, una divinità importante. L’asteroide Bennu 101955 è uno di quelli considerati pericolosi per la terra, ci sono diversi studi sui potenziali impatti che potrebbero avvenire tra il 2169 e il 2199.

Oltre ad aver prelevato il materiale, la sonda Osiris Rex ha inviato alla Nasa fotografie ravvicinate. Non c’è pericolo imminente di impatto ma studi, fotografie e monitoraggio sono importanti, tanto a livello scientifico tanto a livello di sicurezza.

Bennu fa parte di un gruppo di asteroidi che orbita intorno alla terra, fanno parte del gruppo Apollo e sono anche definiti Near-Eatrh.

Video della consegna sonda Osiris Rex