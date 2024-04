Monster Jam su Pluto TV

Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, insieme a SPACEMOB e XXX, lanciano un canale dedicato a Monster Jam. Il pubblico di Pluto TV avrà a disposizione gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 una vasta gamma di contenuti di Monster Jam tra cui eventi adrenalinici ed esclusivi filmati del dietro le quinte.



Non esiste al mondo una gara di monster truck più importante di quella firmata Monster Jam®. Il nuovo canale presenta i migliori piloti del mondo che insieme ai loro monster truck da 5000 kg fanno alzare la polvere in intense competizioni di velocità, gare di freestyle, abilità e corse.





Gli spettatori potranno rivivere

le Monster Jam World Finals® II e III, dove Tom Meents ha dominato sia la competizione Racing che quella Freestyle, un’impresa che solo il campione più premiato nella storia di Monster Jam è riuscito a realizzare e che non è stata più ripetuta dal 2002.

- Advertisement -

Oltre ad altri importanti traguardi storici, lo show include: episodi da 1 ora di eventi nello stadio, episodi in arena da 30 minuti e Inside Monster Jam, il podcast video ufficiale di Monster Jam con accesso esclusivo dall’interno ai piloti di Monster Jam, design dei tracciati, Monster Jam Garage e altro ancora.



Monster Jam è disponibile su Pluto TV in US, Canada, UK, Francia, Spagna, Italia e nei Paesi Nordici, con un lancio previsto in America Latina e Brasile entro la fine dell’anno.

Pluto TV è accessibile, gratuitamente, via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Inoltre, 12 canali di Pluto TV sono anche presenti su Samsung TV Plus.

- Advertisement -

Sky Media è la principale concessionaria in Italia per Pluto TV.

About PLUTO TV



Pluto TV, società di Paramount, è il principale servizio di streaming televisivo gratuito che offre centinaia di canali lineari in diretta e migliaia di titoli on-demand a un pubblico globale di oltre 68 milioni di utenti mensili. Il servizio pluripremiato Emmy ® cura una gamma diversificata di canali, collabora con quasi 400 società di media internazionali e offre un’ampia gamma di programmi e categorie con film, serie TV, sport, news, lifestyle, programmazione per bambini e molto altro in diverse lingue.

- Advertisement -

È possibile accedere facilmente a Pluto TV e riprodurlo in streaming su dispositivi mobile, web e TV connesse ad internet. Con sede a Los Angeles, la crescente presenza internazionale di Pluto TV si estende su tre continenti e più di 30 paesi.