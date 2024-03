Muffin al caffè in friggitrice ad aria. Sono morbidissimi

Niente può superare l’inconfondibile aroma di caffè al mattino, e cosa c’è di meglio di un delizioso muffin al caffè per accompagnare la tua tazza preferita? Con la giusta dose di dolcezza e un tocco di energia, questi muffin sono la scelta ideale per una colazione veloce o una merenda sfiziosa. Scopriamo insieme come prepararli in friggitrice ad aria.

Ingredienti 6 muffin caffè

150 g di farina

125 g di yogurt al caffè

50 g di zucchero

50 g di olio

1 uovo

1/2 bustina di lievito vanigliato

Granella di zucchero (per la superficie)

Procedimento

In una ciotola capiente, inserisci l’uovo, lo zucchero, lo yogurt e l’olio, mescola delicatamente. A questo punto aggiungi la farina e il lievito vanigliato, mescola fino a ottenere una consistenza omogenea.

Versa l’impasto nei pirottini in alluminio imburrati e infarinati, riempiendoli per circa tre quarti della loro capacità.

Spolvera sulla superficie dei muffin al caffè la granella di zucchero per un tocco decorativo e croccante.

Cottura

Inforna i muffin nella friggitrice ad aria preriscaldata a 170 gradi per 3 minuti e cuocili per circa 15 minuti, o fino a quando saranno dorati e gonfi.

Una volta cotti, sforna i muffin e lasciali raffreddare leggermente.

Consigli