Muffin alla mele in friggitrice ad aria, la ricetta veloce

I muffin alle mele sono dei dolcetti apprezzati per la loro praticità e il sapore irresistibile. La ricetta che presentiamo oggi è caratterizzata dalla velocità di preparazione e dalla cottura in friggitrice ad aria, che conferisce una consistenza soffice e dorata. Seguendo attentamente il procedimento, è possibile deliziare il palato con 6 deliziosi muffin alle mele.

Ingredienti per 6 muffin alle mele

1 mela

1 uovo

60 g di zucchero

50 ml di latte

40 ml di olio

150 g di farina

1 cucchiaino e mezzo abbondante di lievito per dolci

Vaniglia

grattugiata di scorza di limone bio

Decorazioni a piacere

Pizzico di sale

zucchero di canna q.b

Procedimento

In una ciotola, mescolate l’uovo con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza cremosa. Aggiungete il latte, l’olio e la vaniglia al composto, continuando a mescolare. Incorporate gradualmente la farina e il lievito setacciati, amalgamando bene gli ingredienti.

Sbucciate la mela, ricavate dei pezzettini da inserire nell’impasto e con l’altra metà delle fettine sottili per la decorazione.

Aggiungete le mele tagliate al composto e mescolate delicatamente.

Distribuite l’impasto negli stampini per muffin e sopra adagiate le fettine di mela e una spolverata di zucchero di canna. Usate i pirottini di carta da forno inseriti all interno di pirottini in alluminio, oppure direttamente nei pirottini in alluminio unti di olio di riso o burro.

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200°C per 3 minuti.

Cottura

La cottura a 170°C per 15 minuti nella friggitrice ad aria garantisce la perfetta consistenza e doratura dei muffin alle mele. Questa modalità di cottura consente di ottenere un risultato uniforme e gustoso, mantenendo la leggerezza tipica di questa preparazione.

Consigli

Personalizzate la ricetta aggiungendo decorazioni a piacere, come granella di nocciole o cioccolato fondente o un pizzico di cannella. Potete sostituire le mele con le pere.

Regolate la quantità di zucchero in base alle vostre preferenze per il livello di dolcezza.

Verificate la cottura inserendo uno stecchino nei muffin; se esce pulito, sono pronti. Fate attenzione xche se tocca i tocchettini di mela sembreranno non cotti ma in realtà lo sono.

A secondo della friggitrice ad aria i minuti potrebbero cambiare.