Muffin alla zucca e noci in friggitrice ad aria, così buoni non li hai mai mangiati

Halloween è arrivato e non c’è nulla di meglio che festeggiarlo con degli ottimi muffin alla zucca e noci, il tutto cotto nella friggitrice ad aria. Questi muffin sono soffici ed hanno quel tocco autunnale che è una vera carezza al palato.

La dolcezza della zucca si sposa perfettamente con il gusto croccante delle noci, rendendoli ideali per una merenda speciale o un dolce spuntino a tema, senza dimenticarci che sono anche ingredienti molto salutari.

Ecco quindi la cosa più importante, ovvero come prepararli in pochi e semplici passaggi, per sorprendere tutti con un dessert originale e goloso.

Se vi avanza un po’ di zucca poi, perché non provare anche la zucca in agrodolce in friggitrice ad aria?

Ingredienti per 5 muffin alla zucca e noci

150 g di zucca

130 g di farina

30 g di noci

70 g di zucchero

50 ml di olio di semi

50 ml di latte

Aroma di vaniglia, quanto basta

1 uovo

Mezza bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo

Procedimento

Prima di tutto, occupatevi della zucca. Togliete la buccia, tagliate la polpa a tocchetti e disponetela in una teglia con un pò di olio e una spolverara di zucchero. Cuocete la zucca a 190°C per circa 20/25 minuti, finché sarà morbida ma non bruciata. Una volta cotta, schiacciate la zucca con una forchetta fino a ottenere una purea omogenea e mettetela da parte per raffreddare leggermente.

Tritate le noci con un coltello fino a ottenere dei pezzi piccoli, ma non troppo fini. Tenete da parte qualche pezzo intero per la decorazione finale.

In una ciotola, sbattete l’uovo e lo zucchero con una forchetta o una frusta. Aggiungete l’olio di semi, il latte e l’aroma di vaniglia, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Quando la miscela sarà omogenea, incorporate la purea di zucca precedentemente preparata.

Aggiungete la farina e il lievito, mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo, senza grumi, ma senza lavorare troppo per non compromettere la consistenza finale dei muffin.

Cottura

Preparate 5 pirottini di carta e posizionateli all’interno di stampi di alluminio per mantenere la forma durante la cottura. Dividete l’impasto in modo uniforme tra i pirottini, riempiendoli per circa tre quarti.

Inserite una noce intera al centro di ogni muffin per una decorazione semplice ma elegante, che darà anche una croccantezza extra.

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 160°C. Una volta pronta, disponete i muffin nel cestello della friggitrice, avendo cura di non sovrapporli. Cuocete i muffin alla zucca e noci per circa 16 minuti. A metà cottura, controllate la doratura e regolate il tempo in base alla potenza della vostra friggitrice, in modo che i muffin risultino ben cotti e dorati. Per assicurarvi che siano pronti, inserite uno stecchino al centro: se esce pulito, i muffin sono cotti a puntin

Lasciate raffreddare i muffin per qualche minuto prima di estrarli dagli stampi. Se desiderate, spolverizzate con zucchero a velo per un tocco finale dolce e delicato.

Consigli

Potete aggiungere al centro di ogni muffin prima della cottura un cucchiaino di marmellata oppure cioccolata spalmabile.