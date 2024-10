Zucca in agrodolce in friggitrice ad aria, provala con queste spezie

Versatile, dolce, golosa la zucca è tra gli ortaggi più amati in cucina. Con la sua polpa si possono realizzare ricette dolci e salate e il suo sapore si coordina con molti altri piatti, ma anche con diversi tipi di vino. La zucca è anche facile da cucinare: può essere cotta in forno, ma anche in padella o fritta ed è perfetta se preparata nella friggitrice ad aria.

Mai provato la zucca agrodolce in friggitrice ad aria? E’ un piatto davvero molto buono, leggero e facilmente digeribile. Può essere servito come contorno, ma anche come portata unica se accompagnato da patate al forno o un altra verdura. L’uso della friggitrice ad aria permette di ridurre i tempi di cottura, ma soprattutto conserva tutte le proprietà del piatto e il suo gusto sofisticato. Di seguito gli ingredienti e le modalità di preparazione della zucca in agrodolce. E se ami questo ortaggio prova anche il riso con la zucca in friggitrice ad aria.

- Advertisement -

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate. E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI.

Ingrediente zucca in agrodolce cotta in friggitrice ad aria

600 g zucca

80 ml d’aceto

300 ml d’acqua

1 cucchiaio di zucchero

sale

Pepe q.b

Rosmarino q.b

1 aglio tritato

olio evo q.b

Procedimento

Tagliate la zucca a pezzetti dopo aver tolto la buccia e i semi, conditela con sale, pepe, rosmarino e qualche puff di olio. Mescolate la zucca in modo che le spezie e l’olio condiscano l’ortaggio perfettamente. Ora potete passare alla cottura.

- Advertisement -

Cottura

Fate cuocere in friggitrice ad aria a 180° per 20 minuti girandola qualche volta, se prende troppo colore abbassate la temperatura. Nel frattempo in un pentolino sul fornello, mettete l’olio, l’aglio, lo zucchero, l’aceto, l’acqua e il pepe.

Infine aggiungete il rosmarino e fate insaporire il tutto per 5 minuti. Una volta raffreddato unite il preparato alla zucca. Consigliamo di prepararlo qualche ora o meglio ancora un giorno prima, il piatto sarà più saporito.