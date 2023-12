Cucinare deve essere gioia e fantasia ancor prima di pensare agli ingredienti. Questi muffin salati di zucchine in friggitrice ad aria sono infatti un connubio tra questi concetti. Ingredienti semplici ma con un’estetica decisamente azzeccata.



Il bello è che non ci sarà bisogno di essere grandi chef per crearli. Basterà solamente un po’ di pazienza e seguire passo passo i nostri consigli e vedrete che risultati.



Ingredienti muffin di zucchine in friggitrice ad aria

100 g di farina 00

50 g di formaggio grattugiato

1 uovo grande

1/2 bustina di lievito per torte salate

1 cucchiaio d’olio di semi 15 g circa

Latte qb 40 ml circa

1 zucchina piccola

pepe q.b

40 g di pancetta

sale q.b

Procedimento

Prendete dei pirottini e disponete le fette di zucchine e carote all’interno, cercando di creare la forma di una rosa. Potete sovrapporre leggermente le fette per ottenere un effetto più bello.



Preparate una ciotola, inserite l’uovo con il parmigiano grattugiato. Aggiungete il sale e il pepe a piacere, l’olio un pò di latte e mescolate bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

A questo punto aggiungete una zucchina grattugiata e la pancetta e la farina setacciata col lievito, se l’impasto è troppo duro inserite altro latte.



Versate il composto all’interno dei pirottini, riempiendoli fino a metà circa.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 170°C e posizionate i pirottini all’interno del cestello. Chiudete il coperchio e avviate la cottura.



Fate cuocere i muffin per circa 15 minuti o fino a quando saranno ben dorati. Potete controllare la cottura a metà tempo e ruotare i pirottini per una cottura uniforme.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca e modello della vostra friggitrice.

Consigli

Una volta pronte, estraete i muffin di zucchine dalla friggitrice e lasciatele intiepidire leggermente prima di servirle, sono ideali come antipasto o contorno.