I muffin sono un dolce che può essere realizzato in tutte le stagioni. In inverno ad esempio sono buonissimi arricchiti con frutta secca mente in estate, perché non sfruttare i frutti di bosco? In questa preparazione infatti troviamo i muffin con yogurt e frutti di bosco in friggitrice ad aria che, come altre ricette che abbiamo pubblicato in precedenza, sono anche facilissimi da fare.

Una merenda veramente golosa e sana che piacerà anche ai vostri bimbi.

Se volete provarne altri dolcerti ecco come fare i Muffin alla ricotta e fragole in friggitrice ad aria, caramellati sono ancora più buoni.

Ingredienti muffin yogurt e frutti di bosco in friggitrice ad aria

1 uovo

70 g di zucchero

50 ml di olio di semi

1 yogurt bianco

130 g di farina 00

1 cucchiaio di spremuta di limone

1 bustina di lievito per dolci

50 g lamponi

50 g mirtilli

granella di zucchero q.b

Procedimento

In una ciotola, sbattete l’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo.

Aggiungete l’olio di semi e lo yogurt, continuando a mescolare. Inserite la farina (setacciandola poco alla volta) e il lievito, amalgamando il tutto fino a ottenere un impasto liscio. Come ultimi ingredienti aggiungete la scorza grattugiata del limone, e i frutti di bosco, mescolate il tutto.

Imburrate e infarinate 4/5 stampini in alluminio in modo che i muffin poi si stacchino bene e riempiteli con l’impasto per 2/3 della loro altezza. Spolverate sopra della granella di zucchero come decorazione.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200 °C per 2 minuti e mettete i muffin nel cestello. Cuoceteli a 180 °C per 12/15 minuti. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria.

Consigli

I muffin andranno fatti stiepidire a temperatura ambiente prima di mangiarli. Se volete potete decorarli anche con zucchero di canna o granella di mandorle.

Ovviamente potete usare tutta la frutta di bosco che volete, anche creando un golosissimo mix.