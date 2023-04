Nasce House of Docs

Nexo TV, il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming, si amplia e rafforza la sua offerta. Dopo aver debuttato nel marzo 2021 con la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale, arriva ora House of Docs, il primo canale completamente gratuito dedicato ai migliori documentari di storia, arte, cultura, musica, biografie.

House of Docs (canale n. 4207)

è disponibile da oggi, 12 aprile, gratis, senza abbonamento e senza registrazione su Samsung TV Plus, pre-installato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dal 2016 in poi e disponibile per il download su Google Play e Galaxy Store per smartphone e tablet Samsung. Samsung TV Plus è una fonte d’intrattenimento completamente gratuita che permette di accedere a migliaia di film e serie TV, in diretta e in streaming.

- Advertisement -

Spiega l’AD di Nexo Digital Franco di Sarro:

“House of Docs è un canale tematico completamente gratuitoche nasce dal desiderio di offrire a tutto il nostro pubblico uno spazio in cui ritrovare una proposta dei migliori documentari selezionati da Nexo Digital.

Abbiamo costruito un palinsesto lineare che speriamo possa diventare un luogo in cui concedersi una pausa e darsi “appuntamento” con quanto di più stimolante il mondo dei documentari può offrire. Tra arte, storia, grandi icone, musica.

- Advertisement -

L’idea è quella di incontrare i nostri spettatori in un numero sempre maggiori di luoghi: al cinema per i grandi eventi e le prime visioni; sulla nostra piattaforma SVOD Nexo+ ideata per chi ama l’on demand e la possibilità di scegliere, di volta in volta, un contenuto di qualità cui dedicare parte del proprio tempo libero; su House of Docs con chi, nel corso della giornata, ha voglia di sintonizzarsi per qualche ora su un canale gratuito la cui programmazione è attentamente costruita da una redazione che negli anni ha accompagnato il suo pubblico nella visione di quanto di meglio l’offerta cinematografica sull’arte e la cultura potesse offrire a livello internazionale.

Questi nuovi canali lineari sono ancora poco conosciuti al grande pubblico. Ma, sperimentatori come siamo, siamo certi che diventeranno miniere preziose e imprescindibili per gli amanti di un certo tipo di film. E anche per coloro che volessero dar spazio alla propria curiosità per scoprire mondi nuovi”.

Aggiunge Cristina Sala, Italy Samsung TV Plus Lead:

“Samsung TV Plus è estremamente fiera di lanciare il nuovo canale di Nexo Digital House of Docs, che trasmetterà documentari di altissima qualità. La piattaforma Samsung TV Plus punta sempre più a una programmazione con contenuti di pregio per attrarre un pubblico sempre più ampio, ma al tempo stesso selettivo”.

Per 24 ore al giorno non-stop, House of Docs proporrà gratuitamente a tutti i suoi spettatori un palinsesto lineare dedicato al mondo dei documentari suddiviso in sei “mondi”:

GREAT MUSEUMS: un itinerario nei più grandi musei e nelle mostre più importanti attraverso i colori e le forme della grande arte, dall’antichità al contemporaneo.

GREAT ICONS: le vite dei personaggi che hanno fatto la storia dell’arte e della musica, figure eccezionali e grandi icone del panorama artistico mondiale.

MUSIC LEGENDS: i concerti che hanno fatto la storia, i documentari delle star, le leggende della musica pop e del rock mondiale.

WITNESS TO OUR TIMES: le mostre, le storie e gli artisti più famosi che hanno segnato un’epoca.

GREAT DOCUMENTARIES: una selezione dei titoli più amati e premiati nel mondo dei documentari e i migliori titoli realizzati dai grandi autori.

GREAT HISTORY: straordinari documentari per ripercorrere i momenti salienti della storia del nostro pianeta, dalle origini ai giorni nostri.

La programmazione della prima settimana di House of Docs sarà disponibile qui:

https://www.nexotv.it

Società leader nel mercato audiovisivo internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola.

Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 Nexo Digital si è aperta alla distribuzioneinternazionale proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti (Theatrical, Home Video, Pay TV, Free Tv, Ancillary, Streaming, Promotionals), Nexo Digital rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti sia del mondo cinematografico che di quello musicale, museale, teatrale e artistico.

Dal 2018 è stata aperta la divisione Nexo Production che produce 7 documentari cinematografici all’anno partecipando ai piùimportanti festival e mercati Internazionali. Nel 2019 è nata Nexo Sountracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Digital, distribuite in tutto il mondo da Believe.

Nel 2021 ha debuttato Nexo TV, dedicata alla distribuzione di contenuti in streaming. Prima fase del progetto è stata la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD dedicata al mondo culturale. Tra le collaborazioni, quelle con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura, festival e realtà culturali sul territorio. Nel 2023 è arrivato House of Docs, il primo canale free interamente dedicato ai documentari.



Samsung TV Plus

Con Samsung TV Plus, goditi la TV gratis, senza abbonamento, registrazione, dispositivi aggiuntivi o carta di credito. Trovalo pre-installato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dal 2016 in poi e disponibile per il download su Google Play e Galaxy Store per smartphone e tablet Samsung. Samsung TV Plus offre un numero sempre crescente di canali tra cui notizie, sport, intrattenimento e una libreria di video on demand con le tue serie e film preferiti. Il servizio gratuito supportato da pubblicità è disponibile nel Italia e in altri 15 territori europei. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Internet. Per le ultime novità su Samsung TV Plus, visita il sito samsung.com/tvplus

Samsung Electronics

Samsung ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Per essere aggiornati sulle ultime novità, è possibile visitare la sezione Samsung Newsroom su https://www.samsung.com