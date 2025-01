Nel 2025 le pensioni per i vedovi saranno più alte

L’auumento delle pensioni, a partire da gennaio 2025, è ormai ufficiale e quindi non ci sono più dubbi in merito. Tra le categoria che potranno beneficiare di un incremento dell’assegno pensionistico, ci sono i titolari di pensione di reversibilità.

Pensioni più alte per i vedovi

Come ormai è noto, l’aumento delle pensioni nel 2025 sarà in base al tasso di inflazione dello 0,8%. Naturalmente questo è un tasso di previsione che viene calcolato dall’Istat per i primi trimestri del 2024. Dunque, le pensioni che verranno pagate a gennaio 2025 saranno rivalutate e quindi aumentato dello 0,8%. In questo senso rientrano anche le pensioni di reversibilità.

Ricordiamo che la pensione di reversibilità è la prestazione che l’Inps eroga, dietro specifica domanda, a chi è rimasto vedovo. Prima di tutto spetta al coniuge superstite, ma in alcuni casi possono beneficiarne anche altri familiari come figli piccoli o studenti invalidi che risultavano a carico del pensionato defunto.

Meccanismo a 3 fasce

Il sistema di rivalutazione delle pensioni nel 2025 sarà diverso rispetto al 2024. Si torna, in sostanza, al meccanismo originario progressivo a tre fasce. Il prossimo anno quindi le pensioni, comprese quelle dei vedovi, saliranno in misura piena fino a un determinato importo. Nel dettaglio, il sistema sarà il seguente: