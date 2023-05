NESPOLE: perché fanno bene alla salute? Prova la ricetta in FRIGGITRICE AD ARIA

Molto diffuse nell’ottocento, oggi un po’ dimenticate, le nespole sono tra i frutti più nutrienti.

Nespole: quali sono le proprietà?

Le nespole sono coltivate in grandi quantità soprattutto nell’Italia settentrionale e nell’Europa centrale. Diverse dalla variante giapponese, sono tendenzialmente autunnali. In entrambi i casi, sono un tipo di frutto molto ricco di acqua e dotato di fibre come la pectina, importante a livello digestivo. Contengono anche diversi tipi di sali minerali come calcio, potassio, fosforo e diverse vitamine. Lo possono mangiare anche coloro che abbiano livelli di glucosio sopra la media. Importante è mantenere la quantità giornaliera di un frutto. Anche dal punto di vista calorico non presenta particolari problemi: l’apporto di una nespola si sostanzia in circa 55 calorie.

Gli aspetti negativi

Le nespole non presentano aspetti negativi particolarmente invasivi. Sono poche le persone allergiche alla polpa. Unico problema potrebbe verificarsi nel caso di consumo del nocciolo, che un elemento fortemente tossico. Le sue proprietà antinfiammatorie, astringente e diuretiche la rendono un frutto consigliato per una dieta bilanciata e sana. È particolarmente utile per il benessere dei vasi sanguigni e dell’intero apparato circolatorio. La presenta di potassio contribuisce alla regolazione della pressione arteriosa e previene patologie come infarto e ictus.

Ricetta per 12 muffin in friggitrice ad aria con marmellata di nespole

banana muffin cake on wooden background

2 uova a temperatura ambiente

5 cucchiai di zucchero

8 cucchiai di olio di semi

8 cucchiai di latte

8 cucchiai di farina 00

2 cucchiaini di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

Marmellata di nespole

Procedimento

Montate le uova con lo zucchero, aggiungete il latte e l’olio e mescolate il tutto. A questo punto inserite i cucchiai di farina setacciata facendo assorbire prima di aggiungere il successivo. Poi aggiungete il lievito, la vanillina ed il pizzico di sale. Ecco pronto l’impasto.

Cottura

Riscaldate la friggitrice ad aria a 160° per qualche minuto, aggiungete un cucchiaio di impasto nei pirottini (usate quelli di carta inseriti a loro volta in quelli di alluminio), aggoumgetr un cucchiaino di marmellata di nespole, e chiudete con altro impasto

Cuocete per 10 minuti a 160° controllando la cottura con uno stecchino, se esce asciutto sono pronti.

Ricordate che i minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Consigli

Potete sostituire lo zucchero bianco con quello di canna. Inoltre potete aggiungere delle gocce di cioccolato bianco all’impasto e una volta sfornati aggiungere lo zucchero a velo con un pizzico di cannella.