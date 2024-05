Nickelodeon festeggia il 25° anniversario di SpongeBob SquarePants per tutto l’anno e non solo. I festeggiamenti partiranno con la partecipazione di SpongeBob SquarePants (doppiato da Tom Kenny) e Patrick Stella (doppiato da Bill Fagerbakke) in qualità di presentatori dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024, in programma sabato 13 luglio dalla loro casa sottomarina a Bikini Bottom. Lo show, coinvolgente e come sempre pieno di slime, vedrà per la prima volta dei personaggi animati in qualità di presentatori di un lungo spettacolo di premiazione e darà il via ad una serie di iniziative multipiattaforma per uno dei personaggi più popolari e una delle serie animate più amate di tutti i tempi.

I Kids’ Choice Awards 2024

verranno presentati in anteprima poco prima dell’anniversario della serie SpongeBob, lanciata il 17 luglio 1999, e si svolgeranno in un ambiente animato grazie ad una grafica avanzata di realtà aumentata. Durante lo show saranno premiati i talent preferiti dei bambini e di tutti i fan nelle diverse categorie tra cui: cinema, televisione, musica, sport e molto altro. I Kids’ Choice Awards 2024 si terranno al Pauley Pavilion nel campus della UCLA di Los Angeles. Tutte le nomination, presentatori e ospiti saranno annunciati a breve.

In Italia i Kids’ Choice Awards 2024 saranno trasmessi su Nickelodeon (canale Sky 605) venerdì 19 luglio alle ore 19:00.

Dopo i Kids’ Choice Awards 2024,

Nickelodeon lancerà un ampio programma per il 25° anniversario di SpongeBob SquarePants, in Italia partiranno dal Parco divertimenti Mirabilandia. Nickelodeon Italia collabora, infatti, con il Parco divertimenti Mirabilandia per dedicare una giornata indimenticabile a tutti i fan di SpongeBob! Il 13 Luglio saranno organizzate tante attività dedicate a SpongeBob, meet&greet e molte altre sorprese.

I Kids’ Choice Awards 2024 di Nickelodeon sono prodotti da Nickelodeon Productions e supervisionati da: Ashley Kaplan, Executive Vice President, Nickelodeon & Awesomeness Unscripted & Digital Franchise Studio; Paul J Medford, Vice President, Unscripted Current Series; Luke Wahl, Vice President, Unscripted Creative; Jennifer Bryson, Vice President, Production, Tentpoles, Events & Music & Specials; Ellen Rydzewski, Senior Vice President, Celebrity, Events & Talent Relations. Guy Carrington e Kevin Hermanson di “Done and Dusted” sono executive producers con Rob Paine come co-executive producer. Lo show sarà diretto da James Merryman.

È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Nickelodeon e di tutti i canali Paramount in Italia.