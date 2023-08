Nina Moric racconta il suo calvario: “Mi hanno asportato un seno: era viola”

Nina Moric ha deciso di rivelare alcuni retroscena inediti dell’operazione a cui si è sottoposta lo scorso Maggio. La modella croata si è mostrata sui social subito dopo l’intervento, ma non ha rivelato i dettagli dell’accaduto. In questi giorni è stata intervista dal magazine Oggi a cui ha spiegato d’essere stata colpita da un batterio.

Il racconto di Nina è decisamente struggente e rivela quanto l’ex signora Corona ha sofferto: “A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti.“

Nina ha poi spiegato che è stata curata immediatamente, ma non ha potuto evitare l’operazione, ormai il suo seno era compromesso: “Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale”.

Nina Moric: “Ora sono un amazzone”

La modella oggi sta meglio ed è determinata a godersi ogni momento della sua vita. A causa dell’intervento le hanno asportato il seno e la protesi e si paragona all’ amazzoni che si tagliavano un seno per tirare meglio con l’arco. Quello che l’ha fatta più soffrire non sono stati i dolori causati dalla malattia, ma il fatto che nessuno è andata a trovarla:

“La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop”. A quanto pare anche il figlio Carlos non si è recato in ospedale e a Nina questo ha fatto molto male: “Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo. Sono libera. Non zen, non felice, ma libera.“