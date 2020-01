Nintendo Switch e Ring fit adventure: Bruci calorie come in palestra

Su Nintendo Switch è arrivato Ring fit adventure, il nuovo gioco che consente di bruciare calorie, come si fosse in palestra, divertendosi

Tutti gli appassionati di videogiochi, sicuramente, saranno contenti di sapere che grazie al nuovo videogame della Nintendo Switch, finalmente, potranno bruciare calorie come in palesta. Stiamo parlando di Ring fit adventure. Ma di cosa si tratta? E quali sono le diverse modalità di gioco?

Rint fit adventure: Il nuovo videogioco di Nintendo Switch per bruciare calorie

Grazie alla Nintendo Switch, o per essere più precisi a Ring fit adventure, per perdere peso da oggi non sarà più necessario andare in palestra ma, per smaltire le calorie accumulate, si potrà semplicemente giocare.

Per essere più precisi, il nuovo sensazionale videogioco consente, grazie all’ausilio di due divertentissimi accessori (la fascia per la gamba e il Ring Con), di svolgere esercizi di fitness come ad esempio:

• Addominali

• Squat

Inoltre, sempre grazie all’introduzione dei due nuovi accessori, tutte le mosse compiute nel mondo virtuale reale vengono automaticamente riprodotte in quello virtuale. Ovvero, per essere più specifici, tutti i movimenti dei giocatori vengono misurati e rilevati.

Il mondo di Ring fit adventure è molto vasto, ma la sua particolarità consiste nel fatto che, i vari livelli e sfide, devono essere superate mediante lo svolgimento di esercizi fisici. quali, non solo sono adatti a tutte le persone quindi, cosa forse ancora più importante, questo vuol dire che non tengono assolutamente conto dello stato di forma.

Clicca sulla foto

Come si gioca con il Rint fit adventure della Nintendo

La procedura per giocare è molto semplice, infatti è sufficiente collegare ai controller (chiamato Joy-Con) della Nintendo Switch, ovviamente uno per parte, il Ring Con e la fascia per la coscia.

Ovvero, il Ring Con o cerchio deve essere utilizzato con entrambe le mani (in modo tale da reagire ai cambiamenti ma non solo, infatti misura anche la forza impiegata), mentre la fascia va posizionata sulla coscia.

Grazie a questo videogame, che dispone anche di programmi di allenamento aggiuntivi, è possibile svolgere quotidianamente un completo esercizio fisico senza nemmeno muoversi da casa propria.

Le dichiarazioni di Stephan Bole, il Presidente di Nintendo of Europe

É nel DNA di Nintendo continuare a immaginare nuovi modi per far divertire i giocatori e portare sorrisi sui loro volti, e Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è un nuovo tipo di gioco che fonde fitness e avventura. Spero che una volta impugnato il Ring-Con e assicurata la fascia alla gamba, i giocatori si immergeranno in un avvincente viaggio che li motiverà ad allenarsi giorno dopo giorno.

Le diverse modalità di gioco

Ring fit adventure, è un videogioco ambientato in 20 differenti mondi virtuali di fantasia, che il giocatore (tramite le Nintendo Switch) può decidere di esplorare:

• Camminando

• Fluttuando in aria

• Remando



Ma non solo, infatti volendo si può anche semplicemente correre sul posto, mentre magari contemporaneamente si salta.

Inoltre, durante il corso del gioco bisognerà anche affrontare dei nemici, i quali dovranno essere battuti utilizzando circa 40 mosse di Fitness, divise nelle categorie:

• Braccia

• Gambe

• Yoga

• Addominali

Per incrementare i danni, vengono ancora fornite alcune indicazioni utili sulla postura da tenere e, se gli esercizi vengono eseguiti correttamente viene assegnato un bonus, che va ad incrementare il proprio punteggio.

Esattamente come avviene per i Giochi di Ruolo, ogni volta che si raggiunge un determinato numero di punti, il personaggio aumenta di livello. In questo modo, non solo guadagna esperienza ma, soprattutto, vengono sbloccate ulteriori mosse di Fitness.