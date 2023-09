Noci caramellate in friggitrice ad aria. Scopri come farle pralinate

Le noci caramellate in friggitrice ad aria sono buonissime, un mix di croccantezza e dolcezza che soddisfa il palato ad ogni morso. Un dolce irresistibile che può essere realizzato con pochi ingredienti e una tecnica semplice, garantendo un risultato perfetto.

Ricordi i mercatini delle feste quando sulle bancarelle delle caramelle trovavi mandorle, noci caramellate in tutte le loro forme? Oggi voglio stupirti, e dopo aver realizzato le mandorle caramellate nel 2021, mi sono detta perché non provare anche le noci? Et voilà in tutta la loro bontà.. provale subito.

Ingredienti per le noci caramellate o pralinate:

1 bicchiere e mezzo di noci (circa 150 g)

1 bicchiere di zucchero bianco non colmo (circa 100 g)

1/2 bicchiere di acqua (circa 60 g)

Procedimento

Misura le noci, lo zucchero e l’acqua seguendo le dosi indicate utilizzando un bicchiere di plastica usa e getta. In una ciotola, mescola le noci con lo zucchero e l’acqua, assicurandoti che le noci siano uniformemente rivestite.

Utilizza una teglia o una teglia in silicone. Disponi le noci nella teglia e posizionala nel cestello della friggitrice ad aria.

Cottura

Imposta la friggitrice ad aria a 185 gradi e cuoci per circa 21 minuti. Durante la cottura esattamente dopo 10 minuti controlla la caramellatura delle noci e mescola. Quando vedrai che inizia ad assumere un colore scuro, mescola ancora.

Una volta pronte, lasciale raffreddare prima di servirle. Le noci pralinate saranno croccanti e irresistibili al palato.

Consigli

Durante la cottura, controlla frequentemente il grado di caramellatura delle noci. Le noci possono caramellarsi rapidamente, quindi presta attenzione al colore e alla consistenza desiderati.

Aggiungi un pizzico di vaniglia all’impasto per conferire alle noci un sapore extra e un tocco aromatico.