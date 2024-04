Non perderti l’evento: l’eclissi solare totale dell’8 aprile visibile in streaming

Questo 8 aprile, un fenomeno celeste catturerà l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo: l’eclissi solare totale. Un evento così raro che la NASA ha deciso di trasmettere in diretta streaming le immagini captate direttamente dal cosmo, permettendo a tutti di assistere a questo spettacolo astronomico senza precedenti direttamente dal comfort di casa propria.

Le eclissi solari totali hanno da sempre catturato l’immaginazione dell’umanità, e grazie alla tecnologia moderna è ora possibile condividere questa esperienza in modo globale. Segna sul tuo calendario l’8 aprile per uno spettacolo indimenticabile. dirette streaming: direttamente sul sito della Nasa oppure sul Virtual Telescope Project (Vtp) coordinato dall’astrofisico Gianluca Masi, che trasmetterà l’evento a partire dalle 17 Utc (19 ora italiana).

Programmato per il giorno 8 apr 2024 #TotalSolarEclipse #askNASA #Eclipse

Guarda dal vivo l’eclissi solare totale che si sposta dal Nord America, viaggiando attraverso il Messico, gli Stati Uniti, dal Texas al Maine, e attraverso la costa atlantica del Canada.

Un’eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, bloccando completamente la faccia del Sole. Il cielo si oscurerà come se fosse l’alba o il tramonto.

Dalle 13:00 alle 16:00 EDT (dalle 17:00 alle 20:00 UTC) dell’8 aprile, potrai vedere in streaming l’eclissi tramite il telescopio da diversi siti, lungo tutto il percorso dell’eclissi. Durante la trasmissione, potrai inviare le tue domande nella chat utilizzando #askNASA per avere la possibilità di ricevere risposte in diretta.

ATTENZIONE: durante la breve fase totale di un’eclissi solare totale, quando la Luna blocca completamente la faccia luminosa del Sole, non è sicuro guardare direttamente il Sole senza una protezione oculare apposita per l’osservazione solare. Per sperimentare un’eclissi è possibile utilizzare anche metodi di visualizzazione indiretta, come i proiettori stenopeici. Per ulteriori informazioni su come visualizzare in sicurezza questa eclissi: https://go.nasa.gov/Eclipse2024Safety

Consulta le linee guida sulla sicurezza di Eclipse: https://go.nasa.gov/Eclipse2024Safety

Scopri di più sull’eclissi solare totale: https://go.nasa.gov/Eclipse2024

Traccia il percorso dell’eclissi: https://go.nasa.gov/eclipseexplorer

Credito: NASA

