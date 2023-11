Mangiar meno carne è una cosa positiva sia per l’ambiente che per il nostro corpo. Il problema però pi è trovare ricette che siano anche molto gustose. Con questi nuggets di ceci e cavolfiore in friggitrice ad aria probabilmente, abbiamo trovato il compromesso perfetto.



Considerate poi che i legumi sono un ingrediente alla base di una dieta equilibrata quindi ci sentiamo di dire che prenderete due piccioni con una fava. Per realizzare il tutto potrete utilizzare anche dei ceci in scatola ma, inutile a dirsi, con quelli secchi questi nuggets saranno tutta un’altra cosa.

La cucina è arte

Ingredienti nuggets di ceci e cavolfiore in friggitrice ad aria

240 g di ceci in scatola

300 g di cavolfiore sbollentato

pangrattato q.b

erba cipollina q.b

2 uova

Formaggio grattugiato q.b

Sale e pepe

Procedimento

Se avete optato per i ceci secchi, cuoceteli seguendo le istruzioni sulla confezione o ammollateli la sera prima in acqua. Se state invece utilizzando ceci in scatola, basterà scolarli e risciacquarli.

In un frullatore o robot da cucina, unite i ceci sbollentati, il cavolfiore sbollentato, 1 uovo, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Frullate tutto fino a ottenere un composto omogeneo, all’impasto aggiungete del pangrattato in modo che non sia troppo molle.

Panatura

Preparate la panatura mettendo l’uovo in un piatto e il pangrattato in un altro piatto. Prendete una porzione di impasto e formate dei nuggets di ceci, passandoli prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, assicurandovi che siano ben ricoperti.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200°C e mettete i nuggets sulla griglia della friggitrice ad aria, evitando di sovrapporli. Cuoceteli per circa 20 minuti o fino a quando saranno dorati e croccanti. Per una doratura croccante spruzzate olio spray all’inizio cottura e metà cottura.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla dimensione dei nuggets e alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Provate ad aggiungere una punta di curcuma o paprika affumicata al composto dei nuggets di ceci e cavolfiore, non ve ne pentirete.