Carciofi in pastella in friggitrice ad aria, sembreranno come quelli fritti in olio

Ricetta semplice semplice per un piatto della cucina italiana ovvero i carciofi in pastella in friggitrice ad aria. Per realizzarli ci raccomandiamo di prendere i carciofi di stagione ma, in mancanza, si potrebbe optare anche per quelli surgelati. In questa versione ovviamente non saranno fritti ma risulteranno ugualmente buonissimi quindi se ne potranno mangiare senza problemi fino a farsi venire sonori sensi di colpa.

Se volete cimentarvi in altro ecco come fare la Cotoletta di cavolfiore in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

Ingredienti carciofi in pastella in friggitrice ad aria

4 carciofi

Acqua fredda q.b.

Succo di limone q.b.

2 uova

200 g di farina

Olio evo q.b.

sale e pepe q.b

Latte q.b.

Olio per friggitrice ad aria

Procedimento

Pulite accuratamente i carciofi, rimuovendo le foglie esterne dure, tagliando le punte superiori ed eliminando la barbetta interna. Riempite una ciotola con acqua fredda e aggiungete il succo di limone. Mettete i carciofi nell’acqua limonata per evitare che si ossidino.

Preparate ora la pastella mescolando le uova, la farina, un filo d’olio, sale e pepe e il latte sufficiente per ottenere una consistenza densa non troppo liquida. Lasciate riposare la pastella in frigorifero per 1 ora e mezza.

Sbollentate i carciofi in acqua bollente salata per circa 5 minuti, quindi scolalateli e lasciateli raffreddare. Questo passaggio aggiuntivo è fondamentale per una perfetta cottura visto che non andranno fritti in olio bollente.

Immergete i carciofi nella pastella, assicurandovi che siano completamente ricoperti.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria per qualche minuto a 190 gradi poi mettete i carciofi in pastella su un foglio di carta forno, e cuoceteli per circa 5 minuti. Poi girateli date un puff di olio e fate andare altri 5 minuti. Per ottenere la croccantezza desiderata, girate di nuovo i carciofi, date un ulteriore puff di olio e cuocete per altri 2 minuti non di più.

Consigli

Per questa ricetta dei carciofi in pastella, potete utilizzare la varietà “Carciofo Romanesco”, con le sue foglie lunghe e appuntite, ideali per essere gustati nella deliziosa pastella croccante.

Se preferite invece un sapore più dolce e tenero, provate a utilizzare i carciofi “Violetto di Provenza”. La loro forma rotonda e compatta si presta perfettamente per pastellata e cotta.

Infine se volete dare un tocco di originalità alla ricetta, optate per i carciofi “Spinoso Sardo”. Questa varietà conferirà un aspetto unico e un sapore intenso ai carciofi in pastella.

