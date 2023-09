Nuove assunzioni PA, concorsi in arrivo prima del 2024

Nei prossimi mesi, nella Pubblica Amministrazione, saranno reclutate 68 mila nuovi lavoratori attraverso concorsi pubblici, alcuni a graduatoria altri ad assunzione immediata o previa partecipazione a periodo di formazione e prova.

Il Ministro Paolo Zangrillo, aveva chiarito dettagli sul piano di assunzione e ancor ha ribadito in altri eventi, il piano di modernizzazione e cambio generazionale PA. I 68mila nuovi assunti fanno parte del piano di copertura posti di lavoro 172.000 assunzioni totale entro il 2023.

All’interno di questo piano, il Ministro ha dichiarato che fino a giugno 2023 sono stati assunti 104 mila nuovi dipendenti, ci sono ancora posti e vediamo l’elenco dei settori e dei concorsi in arrivo.

Settori e concorsi pubblici in arrivo

La scuola è il primo settore che richiede nuovi ingressi tra insegnanti e Ata, anche in ottica di cambio generazionale. Prevista l’assegnazione di oltre 104 mila assunzioni, in realtà 65.000 posti di lavoro sono già confermati, 35mila sono ancora da finalizzare. Anche il comparto della difesa e della sicurezza prevede concorsi, più di 28mila inserimenti previsti. Poi ci sono i Ministeri, i Comuni e le Regioni con concorsi pubblici e selezioni. Il Ministro ha chiarito che per il Ministero degli Esteri sono arrivate trentamila domande a fronte dei 300 posti da funzionario offerti. Grande successo anche per l’Agenzia delle Entrate, richiesti 4500 funzionari, domande pervenute 190 mila.

Bandi di concorso in uscita o in arrivo

Ministero degli esteri 2023, 1200 inserimenti richiesti, anche fino al 2024;

Ministero della giustizia, ci saranno diversi concorsi, entro la fine dell’anno previste 18 mila assunzioni;

Ministero della cultura, pronto ad assumere 6300 unità entro il 2024, già di 800 inserimenti previsti per dicembre;

Concorso Inps per diplomati all’interno di un piano di assunzioni e concorsi programmato che proseguirà anche nel 2024;

l’Agenzia delle Entrate recluterà dirigenti nei prossimi mesi, previste quindi nuove selezioni tramite concorso.

I bandi di concorso della Pubblica Amministrazione si possono trovare tramite l’apposito portale di reclutamento: inpa.gov.it.