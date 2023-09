Nuovo codice di condotta Agcom: lo sottoscrivono Vodafone, Tim, Fastweb e WindTre

Il marketing telefonico aggressivo è diventato una fonte crescente di fastidio per i consumatori, con chiamate invasive e ripetute che disturbano la vita quotidiana. Questa pratica solleva anche preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza, poiché può aprire la porta a frodi e truffe. Ecco una notizia importante contro tale comportamento: i principali operatori telefonici come Vodafone, Tim, Fastweb e WindTre hanno sottoscritto il Nuovo Codice di Condotta dell’Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Che cos’è il nuovo codice di condotta Agcom e cosa prevede

Il nuovo codice di condotta tutela i clienti delle grandi compagnie di comunicazione da pratiche illegali e aggressive di teleselling. Obbliga i call center a diventare servizi di qualità e affidabilità e dove si tutelano anche i diritti del lavoratori oltre che dei conumatori.

Il codice di condotta impone l’obbligo di richiamabilità dei numeri utilizzati per contattare i potenziali clienti. Gli operatori così sono chiamati ad essere trasparenti e responsabili. Sono stati introdotti anche strumenti di verifica contro pratiche di chiusura contratto fraudolente e attivazioni non richieste.

La firma da parte delle grandi compagnie un segnale importante

La firma da parte delle grandi compagnie di telecomunicazioni rappresenta un segnale importante nell’evoluzione del settore verso un approccio più responsabile e centrato sul consumatore.

Questo impegno verso una maggiore trasparenza e protezione dei diritti dei consumatori è fondamentale per ripristinare la fiducia nei servizi di comunicazione e per mitigare il fastidio causato dal marketing telefonico aggressivo.

Inoltre, il nuovo Codice di Condotta dell’Agcom può servire da modello per altre industrie, promuovendo una migliore pratica commerciale e la consapevolezza sui rischi connessi a tali pratiche invasive. In definitiva, questa iniziativa contribuirà a creare un ambiente più equo ed etico per i consumatori italiani.