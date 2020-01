Nuovo digitale terrestre: la tua tv é compatibile? Scoprilo con il test

La nuova tecnologia per il digitale terrestre, chiamata Dvb-T2, è giá concreto. A partire dal prossimo anno e fino al 2022, la nuova tecnologia del digitale terrestre ora Dvb-T1 farà lo switch off e si passerà al nuovo standard Dvb-T2.

Avremo ancora due anni di tempo per cambiare i televisori o i decoder non compatibili. Nel frattempo é attivo un canale per effettuare il test che permetterá di verificare in modo facile ed intuitivo se il vostro televisore é compatibile.

Come verificare se la tua tv é compatibile col nuovo segnale digitale terrestre?

Bisogna digitare sul telecomando il numero 200: se verrà visualizzata la schermata con la scritta “Test HEVC Main10“, significa che il tuo televisore e il decoder collegato, riescono a supportare la nuova tecnologia.

Se invece non si visualizza nessuna scritta, potrebbe essere necessario sintonizzare i canali della tv, per esempio se il canale 200 risulta giá occupato provate a sintonizzare di nuovo e riprovate il test.

Se dopo aver finito la procedura vi apparirà di nuovo una schermata nera, significa che il vostro televisore non è capace di leggere il nuovo standard di trasmissione. Purtroppo dovrete cambiare l’apparecchio oppure acquistare un nuovo decoder che riesca ad abilitarlo al segnale.

LEGGI ANCHE: Bonus decoder

I canali per effettuare il test

I canali test sono: 200 lanciato da Mediaset, mentre l’altro é il numero 100 della Rai, quest’ultimo Sarà attivo dal 17 gennaio.