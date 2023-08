Nuovo Pixel 8 Pro, svelata nuova colorazione nella pagina ufficiale di Google Store

9to5google ha svelato immagini e colori del nuovo Pixel 8 Pro, nuovo smartphone prodotto da Google e venduto tramite Google Store. 9ToGoogle è un sito specializzato nel raccontare gli smartphone in uscita tramite leak e rumors, seguendo gli appassionati e i giornalisti di settori che riescono a reperire anteprime.

Pixel 8 Pro è un nuovo smartphone in uscita, il secondo top di gamma che accompagna il Pixel 8. Tutti e due con arrivo previsto tra settembre e ottobre. 9to5Google ha mostrato delle immagini pubblicate e poi tolte da Google Store. Come racconta anche hdblog “avvistato in una delle pagine del Google Store”. Queste pagine non sono visibili al momento, quindi i vari leaker e blogger hanno pubblicato sui social delle prime potenziali foto ufficiali, svelando i colori e i design del futuro nuovo Pixel 8 Pro.

Colori e design del nuovo Pixel 8: gallery fotografica

Il nuovo smartphone si colloca nella fascia medio alta, gli esperti dicono che il costo oscillerà tra gli 800 e i 900 euro.

Le caratteristiche tecniche del nuovo telefono saranno avanzate, partendo da processore, touchscreen, qualità fotografica. 9To5Google, conferma attraverso i suoi leak, tre colorazioni: bianco con sfumature rosate (tono freddo simile allo Snow di Pixel 7 Pro), un telefono grigio sul retro e nero (corrisponderà allo stile Obsidian di Pixel Fold).

Non si esclude anche un’opzione celeste, colorazione già utilizzata da Google in molti telefoni partendo dal modello Pixel 2. Può essere visto anche come è un chiaro inseguimento ad Apple che in questi anni ha investito molto sulle colorazioni più vivaci, chiare, accese, soft, porporate, eccetera. Di seguito, la gallery delle varie foto rumors pubblicate in queste settimane. Aggiungiamo anche le fotografie di Mishaal Rahman, su Twitter mostra un ragazzo che utilizza la versione color porcellana.

Caratteristiche tecniche

I nuovi Pixel 8 e 8 Pro saranno modelli dotati del nuovo sistema operativo Android 14. I processori interni sarannno Google Tensor G3 + Titan. Le memorie saranno 12 GB per la Ram, 128/256 gb di storage. Tra gli accessori: termometro interno, sensore impronte digitali ultrasonico. Fotocamere e batterie di ultima generazione, ricarca cablata e wireless.

Pagina attuale di Google Store, tra le novità soltanto Pixel 7a e la sua cover