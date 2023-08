Nutella Peanut con burro d’arachidi: sarà una fake news? Noi l’abbiamo trovata già online

Su Tiktok e altri social media si è parlato molto di una nuova nutella che invece di avere le nocciole ha il burro d’arachidi. Il suo nome è Nutella Peanut. Il primo utente a condividere un video con la nuova crema spalmabile è @nectoriouspapi.

Un sapore diverso, sia da sola che sul pane, perché il cioccolato viene unito a qualcosa di diverso dalle nocciole. Il burro d’arachidi che ha una consistenza più spessa e un sapore leggermente più oleoso.

Il tiktoker non mostra l’utilizzo di questa nuova crema spalmabile, ne mostra solamente le foto. C’è chi lo ha accusato di fake news, ribatte che la nutella al burro d’arachidi è in fase di sperimentazione solo negli Stati Uniti.

La polemica continua ma la Nutella Peanut già si può acquistare online

Facendo una ricerca veloce, anche su Youtube, abbiamo scoperto che la Nutella Peanut, prodotta con marchio Ferrero e le arachidi al posto delle noci, esiste veramente e si può acquistare online nell’e-commerca snackglobal.it. Il prodotto costa 10 euro, scontato 7,99, al momento è già esaurito. Di fatto, Ferrero non la sta pubblicizzando, non ne ha realizzato video sponsor ufficiali, non l’ha reclamizzata. La troviamo acquistabile salvo prossime scorte disponibili, in un barattolo da 370 grammi.

Una foto della Nutella Peanut all’interno di un supermercato

La Nutella Peanut potrebbe essere anche sugli scaffali di qualche supermercato. Lo ha affermato una lettrice di un blog online che si occupa di recensioni prodotti alimentari e bevande, The Impulsive Buy. Si vede il barattolo di una nutella a base di burro di arachidi con dietro la crema spalmabile tradizionale con le nocciole. Il tutto con il marchio Ferrero che ancora non ha fatto sentire la sua voce ufficiale