Oms: ci sarà una nuova pandemia

L’Oms avverte che “la fine del COVID-19 come emergenza sanitaria globale non è la fine del COVID-19 come minaccia per la salute globale“.

Oms: dobbiamo prepararci ad una nuova pandemia?

Per l’Oms resta il rischio “di un’altra variante” o agente patogeno emergente con un potenziale ancora più mortale. Secondo Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, “quando la prossima pandemia busserà, e lo farà, dobbiamo essere pronti a rispondere in modo deciso, collettivo ed equo“. Intervenuto all’Assemblea mondiale della sanità, riunita in sessione a Ginevra fino al 30 maggio, Ghebreyesus ha insistito sul fatto che “la fine del COVID-19 come emergenza sanitaria globale non è la fine del COVID-19 come minaccia per la salute globale”.

Il rischio di una nuova variante

Per Ghebreyesus resta il rischio “di un’altra variante” o agente patogeno emergente con un potenziale ancora più mortale. Il direttore generale dell’Oms ha perciò esortato gli Stati membri a identificare modi concreti per accelerare il ritmo dei progressi sugli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile relativi alla salute e a sostenere l’aumento dei contributi.