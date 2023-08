One Plus 12, in preparazione per autunno o inverno. Ecco tutte le novità possibili

OnePlus è attualmente attiva nella fascia media del mercato con il modello Nord 3, tecnologie di ultima generazione, software avanzati, miglior apparato per supportare il 5G. Ci sono anche i nuovi smartphone pieghevoli e il modella Ace 2 Pro ad interessare gli appassionati di nuovi mobile. Le prossime novità porteranno alla nascita di One Plus 12, un flagship anticipato da settimane, in particolare da una fonte ritenuta affidabile, Yogesh Brar.

One Plus 12: comparto fotografico, batteria, livello premium

OnePlus 12 sarebbe già dovuto uscire lo scorso anno, molte aziende cinese o asiatiche di alta tecnologia si trovano indietro con progetti e prodotti a causa del Coronavirus ma anche del rallentamento di produzione di alcuni componenti elettrici.

Tra le notizie sui miglioramenti tecnici, spicca il comparto fotografico descritto come fortemente potenziato. Non ci sono più smartphone con solo due sensori, One Plus 12 avrà tripla fotocamera posteriore composta da sensori da 50 MP + 50 MP + 64 MP.

La capacità della batteria aumenterà da 5.000 mAh nell’attuale modello a 5.400 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata fino a 100 W e la ricarica wireless fino a 50 W. Aggiungiamo, il livello premium della costruzione complessiva del nuovo One Plus, il dispositivo avrà una certificazione IP superiore rispetto al predecessore, che è certificato IP64.

Processore e aspettative

One Plus 12 sarà alimentato dalla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nonostante alcune discussioni recenti sulla sua utilizzazione limitata. Questo processore veniva descritto come componente pronto per modelli mobile disponibili ad ottobre. Una descrizione dettagliata la troviamo su Phone Arena. Il One Plus 12 sarà un telefonino natalizio, quindi un potenziale regalo o meglio uno smartphone di ultima generazione che sarà dotato di potenza di elaborazione, quindi ottima grafica anche video, design potente, moderno apparato fotografico, batteria resistente.