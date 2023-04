Origano (fresco e secco): come usarlo in cucina

Pianta aromatica dai molteplici usi l’origano è davvero molto gustoso e saporito e dona ai piatti quel quid in più. Pasta, pizza, ma anche secondi di carne e pesce e contorni l’origano si sposa con tantissimi sapori e come il basilico e anche il prezzemolo è davvero molto popolare in cucina.

In commercio c’è sia l’origano secco che quello fresco in entrambi i casi l’aroma è buona anche se emerge in modo diverso. L’origano secco ha numerosi vantaggi, tra i tanti quello d’essere facilmente reperibile: sarà sufficiente acquistarlo una volta, metterlo in cucina e usarlo quando serve. A differenza di quello fresco, l’origano essiccato è ideale per condire le insalate, ma anche per preparare bruschette, frittate o per aromatizzare carni e pesce e il sugo di pomodoro.

È inoltre perfetto sulla pizza e per creare condimenti con olio evo, aglio e peperoncino con cui condire pasta e contorni. Un aroma sempre gradito che insaporisce numerose pietanze. L’origano fresco ha invece un profumo decisamente più intenso, ma per acquistarlo occorre rispettarne la stagionalità. Si raccoglie tra giugno e settembre ed è perfetto per realizzare alcune salse e piatti.

Origano fresco, perfetto per fare il pesto

Come abbiamo detto l’origano fresco ha un aroma più intenso, non è sempre disponibile per questo va acquistato in determinati periodi dell’anno. È ideale per preparare alcune salse come il pesto d’origano, insieme a olio, pinoli, aglio e formaggio grattugiato e anche nella pasta con le alici e in quella con i pomodorini freschi.

1 di spicchio d’aglio

sale grosso q.b

20 g di foglie di origano fresco

50 g di parmigiano

100 ml di olio evo

30 g di pinoli

Basterà frullarlo a scatti non di continuo.

Provatelo per aromatizzare il burro e alcune carni, perfetto anche per condire alcuni contorni come i funghi e le patate. Insomma fresco o essiccato l’origano è un aroma di cui non si può fare davvero a meno.