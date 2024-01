OSCE sull’Italia: “spostare tasse da lavoro a patrimoni”

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha pubblicato un rapporto nel quale evidenzia i provvedimenti da adottare per migliorare la situazione economica del nostro paese.

Il rapporto sull’economia del nostro Paese sottolinea come sia necessario “contrastare con fermezza l’evasione fiscale” e “portare il debito su una traiettoria più prudente”.

“Lo spostamento dell’imposizione dal lavoro alle successioni e ai beni immobili renderebbe il mix fiscale più favorevole alla crescita, consentendo al contempo di incrementare le entrate“. Questa l’opinione dell’OSCE espressa nella ricetta del rapporto economico per il risanamento dei conti italiani, con particolare focus sulla lotta all’evasione fiscale che secondo il rapporto sarebbe “fortemente necessaria“.

Inoltre l’OSCE, parlando sempre dell’Italia, pone attenzione sulla questione del debito, giudicata dirimente: “Viste le forti pressioni sul bilancio all’orizzonte, occorrono riforme fiscali e della spesa per contribuire a portare il debito su un percorso più prudente. In assenza di variazioni delle politiche, il rapporto debito/Pil andrà ad aumentare“.

Altro problema è quello riguardante la crescita, che l’organismo riconosce essere in rallentamento e, per questo, chiede al nostro paese di “consolidare le finanze pubbliche” nonostante “l’attività economica ha superato bene le crisi recenti”.

Infine l’OSCE chiede al governo di invervenire per favorire il lavoro dei giovani e delle donne.