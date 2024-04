Pancake con mela, cannella e yogurt: ecco la ricetta facilissima!

I Pancake sono un dolce veloce e facilissimo da fare, inoltre sono versatili in quanto si adatto ad essere mangiati con creme e marmellate, ma sono buonissimi anche con una spolverata di zucchero a velo. Spesso preparati per la colazione possono essere gustati anche a merenda e serviti, con un pò di fantasia, anche a fine pasto.

L’unico svantaggio dei pancake che non sono proprio a basso contenuto calorico. La nostra ricetta è con l’aggiunta di mela. cannella e yogurt saranno non solo leggeri ma anche golosissimi. Ecco gli ingredienti e il procedimento, per altro facilissimo, per fare dei pancake con mela, cannella e yogurt in poco tempo: non potrete più fare a meno.

- Advertisement -

Ingredienti per 8 pancake

200 g di farina

150 g di yogurt vaniglia

8 g di lievito per dolci

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di olio

1 uovo

1 mela sbucciata e grattugiata

cannella

zucchero a velo qb

Procedimento

Mixate energicamente in un contenitore l’uovo lo zucchero e la vaniglia. A questo punto aggiungete l’olio, lo yogurt alla vaniglia, la farina e il lievito e amalgamate il composto. Infine quando l’impasto sarà elastico, mettete la mela grattugiata e insaporite con la cannella.

Prendete una padella, oleatela e scaldate leggermente. Versate un cucchiaio di composto, dategli la forma di un cerchio e cuocete come una frittata. Ripetete l’operazione con tutto il composto. Una volta cotti i vostri pancake cospargete con lo zucchero a velo, ma potete aggiungere anche crema al cioccolato o vaniglia.