Paramount+ le novità di agosto 2024

BOB MARLEY: ONE LOVE

Disponibile dal 21 agosto – BOB MARLEY: ONE LOVE, il commovente ritratto cinematografico del leggendario musicista, celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore, pace e unità. Potente e edificante, il film racconta l’incredibile storia di Bob Marley e il viaggio dietro alla sua musica rivoluzionaria che ha cambiato il mondo.

Prodotto da Paramount Pictures, BOB MARLEY: ONE LOVE è interpretato da Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch e James Norton. BOB MARLEY: ONE LOVE, una produzione Plan B Entertainment / State Street Pictures / Tuff Gong Pictures, è diretto da Reinaldo Marcus Green, scritto da Terence Winter & Frank E. Flowers e sceneggiato da Terence Winter & Frank E. Flowers, Zach Baylin & Reinaldo Marcus Green. La colonna Sonora è di Kris Bowers. È prodotto da Robert Teitel, p.g.a, Dede Gardner, p.g.a, Jeremy Kleiner, p.g.a., Ziggy Marley, p.g.a., Rita Marley, Cedella Marley. Brad Pitt, Richard Hewitt, Orly Marley e Matt Solodky sono produttori esecutivi.

TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES S1a



Disponibile dal 10 agosto – La nuovissima serie originale Paramount+ TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES esplora le avventure degli eroi amanti della pizza che emergono dalle fogne per le strade di New York. Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con i vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita degli adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell’ombra della Grande Mela.

La serie è prodotta da Nickelodeon Animation e Point Grey Pictures. TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES è prodotta da Chris Yost (The Mandalorian, Thor: Ragnarok) e Alan Wan (Blue Eye Samurai, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles [Serie 2012]).

AUTOSUFFICIENZA

Disponibile dal 7 agosto – AUTOSUFFICIENZA è una commedia-thriller americana, scritta, diretta e interpretata da Jake Johnson, al suo debutto alla regia. Nel cast, anche Anna Kendrick, Natalie Morales, Mary Holland, Emily Hampshire e Christopher Lloyd. Un uomo (Jake Johnson) riceve un’offerta di un milione di dollari per partecipare a un gioco in cui i cacciatori cercano di ucciderlo, e lui pensa di aver trovato la scappatoia perfetta: possono attaccare solo quando lui è solo. L’unico problema è che nessuno dei suoi amici o familiari crede che il gioco sia reale. Un reality game show tra la vita e la morte, in cui l’uomo scopre che c’è molto per cui vivere.

LE BUREAU SOTTO COPERTURA S1-5

Disponibile dal 15 agosto – LE BUREAU SOTTO COPERTURA racconta la vita quotidiana e le missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterna francese (DGSE), concentrandosi sul servizio “Bureau of Legends”, responsabile della formazione e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare buone fonti di intelligence.

Malotru torna dopo una missione di sei anni in Siria e trova difficile adattarsi alla vita “normale”. Quando viene informato che Nadia, la donna di cui era follemente innamorato a Damasco, si trova a Parigi, è disposto a correre dei rischi… per lui e per il Bureau. Il New York Times l’ha definita una delle migliori serie internazionali del decennio e la NPR l’ha definita “ricca di suspense” e “una delle migliori serie televisive del mondo”. The Bureau – Le Bureau des Légendes è stata creata da Eric Rochant ed è una serie CANAL+ Creation Originale prodotta da TOP – The Originals Productions e Federation Studios.

Attualmente in lavorazione a Londra, e basata sulla serie “Le Bureau des Légendes” – LE BUREAU SOTTO COPERTURA – la serie THE AGENCY con Michael Fassbender e Richard Gere, sarà disponibile prossimamente su Paramount+.

AD AGOSTO, NUOVE FANTASTICHE AVVENTURE SU P+, DAL MONDO NICKELODEON:



gli SPONGEBOB ANNIVERSARY EPISODES, 4 nuovi episodi della stagione 14 (296, 297, 300 e 301), in anteprima su Paramount+per celebrare il 25° compleanno di Spongebob, il 2 agosto;

oltre ai PAW PATROL SPECIALS, con due nuovi film il 23 agosto (PAW PATROL: Dino Rescue e (PAW PATROL: Rescue Knights) e altri due il 30 agosto (PAW PATROL: Mission Paw e (PAW PATROL: Moto Pups).

DAL 1° AGOSTO, SU PARAMOUNT+, ARRIVA

TAKESHI CASTLE THAILAND S1-4, DAL BRAND MTV: un gruppo di concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza guidati dal generale Shahkrit, fino a sfidare il conte Shogun Takeshi, che ha tenuto la principessa Woosenko prigioniera nel suo castello. I vincitori ricevono un premio in denaro di 1.000.000 di baht thailandesi, che viene rinviato all’episodio successivo se non ci sono vincitori. A commentare con ironia le puntate il Trio Medusa.

IL 26 AGOSTO SU PARAMOUNT+ ARRIVA ANCHE CELEBRITY EX ON THE BEACH S1& S2: la versione UK e “celebrities” dell’iconico format EOTB, direttamente dal brand MTV.

AD AGOSTO È TEMPO DI NUOVI FILM CHE SI AGGIUNGONO ALLA LIBRARY DI PARAMOUNT+: JOHN RAMBO, BROOKLYN FINEST, SAMBA, NON SPOSATE LE MIE FIGLIE!e NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 2, GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI, MIDWAY e CHAOS.

INFINE, NUOVI ANNUNCI SU PARAMOUNT+:

Paramount+ ha annunciato che Karim Diané (One Of Us Is Lying) e Zoë Steiner (Significant Others) si sono uniti al cast della serie originale STAR TREK: STARFLEET ACADEMY, che seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare che diventano maggiorenni in uno dei luoghi più leggendari della galassia. Prodotta dai CBS Studios, la nuova serie inizierà la produzione nel corso dell’estate. Diané e Steiner interpreteranno i cadetti, unendosi ai cadetti già annunciati Kerrice Brooks, Bella Shepard e George Hawkins, oltre ai membri del cast Holly Hunter nel ruolo del capitano e del cancelliere dell’Accademia della Flotta Stellare, e Paul Giamatti nel ruolo del “cattivo” della stagione.

“The Challenge” di MTV, la serie di reality più longeva della TV arriva alla sua quarantesima stagione, che debutterà in anteprima assoluta mercoledì 14 agosto. THE CHALLENGE 40: BATTLE OF THE ERAS presenterà 40 concorrenti leggendari dei 26 anni di storia della serie, che rappresenteranno la loro “Challenge Era” in un’epica battaglia in cui si scontreranno per immortalare i loro nomi come campioni della Challenge 40 e guadagnarsi la loro parte del premio di un milione di dollari.

presenterà 40 concorrenti leggendari dei 26 anni di storia della serie, che rappresenteranno la loro “Challenge Era” in un’epica battaglia in cui si scontreranno per immortalare i loro nomi come campioni della Challenge 40 e guadagnarsi la loro parte del premio di un milione di dollari. Paramount+ ha annunciato che Sarah Michelle Gellar si unirà al cast di DEXTER®: ORIGINAL SIN, come guest star nel ruolo di Tanya Martin, capo della Scientifica del Dipartimento di Polizia di Miami e nuovo capo di Dexter Morgan.

L’attore Jeffrey Wright (American Fiction), candidato all’Oscar® e vincitore di EMMY® e Golden Globe, si unirà al cast del thriller politico-spionistico THE AGENCY (ex The Department). Anche l’attrice Jodie Turner-Smith si unirà al cast come series regular.

THE AGENCY, attualmente in produzione a Londra, è una nuova versione del dramma francese acclamato dalla critica “Le Bureau des Légendes” – LE BUREAU SOTTO COPERTURA, dal 15 agosto su Paramount+), ed è commissionato da Showtime Studios e prodotto in associazione con 101 Studios. George Clooney e Grant Heslov saranno produttori esecutivi attraverso la Smokehouse Pictures.

Paramount+ ha rilasciato le prime immagini del nuovo thriller psicologico APARTMENT 7A e ha annunciato che il nuovo film originale sarà disponibile nel corso dell’anno.

La storia, precedente al leggendario classico horror Rosemary’s Baby, esplora ciò che è accaduto nel famigerato edificio Bramford prima che Rosemary vi si trasferisse.

